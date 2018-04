DONA Marketing Grup numeste un nou membru in Consiliul de Administratie, responsabil de achizitiile farmaceutice

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic Dona, din care face parte lantul de farmacii cu acelasi nume, cu afaceri de 230 de milioane de euro si 327 de unitati, l-a numit pe Cezar Dumitrescu in consiliul de administratie al diviziei de marketing, pentru a coordona activitatea echipei de achizitii de farmacii. Nu este…

- In perioada 11.05.2017 9.11.2017, Eugen Marin a fost membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Aeroportul International Mihai Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate in luna iulie a anului 2017, Eugen Marin detine, impreuna cu sotia sa, trei terenuri intravilane:…

- Compania Nationala ''Posta Romana'' (CNPR) are, incepand de astazii, un nou director general provizoriu. Este vorba despre Costin Tudor, numit luni in functie de Consiliul de Administratie al companiei.

- Prima masura luata de Alexandru Dedu dupa realegerea in funcția de președinte se anunța ca un fiasco total. Cluburile sunt revoltate, iar președinții spun ca handbalul va avea un regres major. Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis duminica, la Cluj Napoca, noile prevederi…

- Narcis Neaga a fost reinstalat la șefia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în urma deciziei Consiliul de Administrație, controlat de Ministerul Transporturilor.

- "Din pacate, TVR este o institutie care se confrunta cu multe probleme interne si de audienta de prea multi ani, iar desfiintarea taxei TV si finantarea televiziunii publice direct din Bugetul de Stat au vulnerabilizat-o si mai mult sub raportul libertatii editoriale. Promisiunea mea, la inceput de…

- Plenul reunit al Parlamentului a validat noul Consiliu de Administrație al televiziunii naționale. Cele mai mari șanse pentru a conduce in continuare TVR-ul le are Doina Gradea, actualul președinte-director general interimar. Reamintim ca alesii din Comisiile de cultura, marti, i-au cerut directorului…

- Avocatul Sabin Gherdan, care reprezinta interesele a patru jucatori care si-au cerut la tribunalul de arbitraj sportiv drepturile pentru contractele avute cu BC Timisoara, a anuntat ca a cerut Federatiei Internationale de Baschet – FIBA sa amendeze clubul BC SCM Timisoara, considerat de respectiva…

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al SRTV vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, au decis, luni, Birourile permanente reunite (BPR) ale Camerei Deputatilor si Senatului. Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica…

- Consiliul de Administratie al Romgaz (SNG) va propune luna viitoare actionarilor un dividend brut de 4,99 lei/actiune, care le va aduce acestora un castig de 13,1%, avand in vedere cotatiile de vineri de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Acesta este cel mai mare randament al dividendelor anuntate…

- ”CFR Calatori informeaza ca, miercuri, 21 martie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Leon Barbulescu director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca pana pe 10 aprilie pot fi depuse candidaturile pentru posturile de membru independent si membru supleant din partea Romaniei in Consiliul de Administratie al Agentiei UE pentru Drepturi Fundamentale. Mandatele membrilor si ale membrilor supleanti din CA vor…

- Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa este convocata de urgența, astazi, la ora 10,00. Sedința de astazi este necesara dupa ce cele doua ședințe de saptamana trecuta nu s-au putut ține din lipsa de cvorum. „La Compania de Apa nu s-a intamplat nimic, doar ca dupa inlocuirea lui Gabi Gheorghe…

- Imagini șocante cu un elev batut de o profesoara intr-un liceu din Dolhasca, județul Suceava. Adolescentul a fost palmuit, dupa ce ar fi tachinat, fara rezerve, dascalul aflat la catedra. Cadrul didactic, protagonist al violențelor, risca sa fie sancționat, dupa ce filmarea care a surprins violențele…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Elevii și preșcolarii din Dolj nu vor face cursuri nici in urmatoarele doua zile. Decizia a fost luata ca urmare a avertizarii meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru regiunea Olteniei. „Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie…

- IN SFARSIT Mihai Bozianu, fost consilier local al PNL Barlad timp de doua saptamani, angajat al Primariei Barlad la compartimentul Transporturi, si-a vazut visul cu ochii: face parte din Consiliul de Administratie al SC LDP Reiser SA Barlad, operatorul de drumuri al orasului. Ieri, acesta a sustinut…

- Plenul Senatului i-a desemnat, in sedinta de miercuri, pe Eugen Dogariu ca membru titular si pe Bogdan Matei ca supleant in Consiliul de coordonare al Institutului National de Administratie (INA). Cei doi au fost propusi de grupul parlamentar PSD. In favoarea senatorului Eugen Dogariu au fost exprimate,…

- Alegerile pentru postul de președinte al Federației Romane de Handbal, desfașurate ieri, la Rin Grand Hotel din București, au avut parte de suspans maxim. Astfel, Alexandru Dedu a reușit sa caștige al doilea mandat in fruntea FRH, dupa ce a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al ...

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti reunit luni, 12 februarie 2018, l-a desemnat in functia de director general al CNAB pe Dan-Dumitru Baciu, cu un mandat de 4 luni. In varsta de 50 de ani, Dan Baciu este licentiat al Facultatii de Comert din cadrul Academiei de Studii…

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Consiliul de Administratie al CFR a anunțat, oficial, ca l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Gavrila il inlocuieste pe Cristi Ungureanu, numit interimar al companiei in luna noiembrie 2017.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, transmite…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a depasit joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, ieri, rata dobanzii de politica monetara de la 2- la 2,25- pe an, incepand cu data de 8 februarie. "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente…

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 februarie.Citeste si: Teodorovici TRANSEAZA situatia fostului ministru Misa: 'Astept…

- De la jumatatea anului trecut, Aurel Slapciu, afaceristul din Motru care a participat la concursul pentru postul de director al Direcției Publice Motru, a acționat in judecata structura instituției publice municipale pe motiv de ilegalitate a comisiei de concurs. O instanța a Tribunalului Gorj…

- Consiliul de Administratie al grupului francez de utilitati Engie a recomandat patru candidati pentru a prezida institutia, inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al...

- Consiliul de Administratie al societatii Dobrogea Grup SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 6 martie 2018, ora 12, la sediul societatii din municipiul Constanta. In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru…

- O profesoara de educație tehnologica, care preda la școlile din Dumbraveni și Gugești, este trimisa la pensie de instanța de judecata. S-a ajuns in aceasta situație deoarece, in septembrie 2017, profesoara nu a primit aviz favorabil de la Consiliul de Administrație (CA) al Școlii Dumbraveni pentru a…

- Fondul american de investitii Blackstone Group poarta discutii pentru a prelua un pachet de aproximativ 55% din actiunile diviziei Financial & Risk a grupului Thomson Reuters Corp pentru o suma de peste 17 miliarde de dolari (13,74 miliarde euro), au declarat luni, pentru Reuters, mai multe surse…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, recunoaște ca în oraș exista probleme cu poleiul, însa afirma ca autoritatile nu au utilaje moderne si sunt obligate sa faca treaba cu oamenii angajați. Potrivit ei, angajații lucreaza în teren, dar este nevoie de timp. În replica…

- Profesoara de limba și literatura romana Teodora Bentz a fost propusa pentru a ocupa funcția de inspector de limba și literatura romana. Aceasta preda limba și literatura romana la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani. CV-ul Teodorei Bentz este unul bogat, aceasta avand titlul de doctor…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, dupa cum reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. Noile date si evaluari reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei in ...

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.

- Ioan Bejan iși imparte activitatea manageriala intre Bacau și București. Directorul Companiei Regionale de Apa Bacau este din vara trecuta și membru in consiliul de administrație al Poștei Romane, lucru care nu se regasește in CV-ul oficial al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Profesoara de limba franceza de la Școala Golești, careia i-a fost desfacut contractul de munca din motive disciplinare, de catre Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, a contestat decizia la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…