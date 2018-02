Don Diablo a lansat noul single Everybody’s Somebody (clip oficial)

Stiri pe aceeasi tema

- AREA21 duo-ul EDM care reuneste doua nume din scena dance: Martin Garrix si Maejor, si face comeback-ul cu un realease nou, “classy slice” intitulat “Happy“. Sub acest alias cei doi producatori au mai lansat trei piese: Glad You Came, We Did It, Girls and Spaceship. In ziua lansarii, zi care a coincis…

- CSM București a anunțat astazi transferurile lui Andrea Lekic, Dragana Cvijic și Jovanka Radicevic, toate venind de la Vardar Skopje. Lekic, Cvijic și Radicevic se vor alatura formației antrenate de Helle Thompons la finalul acestui sezon. Andrea Lekic (30 de ani) este unul dintre cei mai puternici…

- Jennifer Aniston e din nou single, dupa doar 2 ani de casatorie. Actrița americana a divorțat de Justin Theroux, decizia fiind luata de comun acord. “Intr-un efort de a minimaliza orice alte speculatii, am decis sa anuntam ca ne-am despartit”, au comunicat cei doi. Aceștia au mai spus ca sunt buni prieteni…

- Alaturi de edil, au fost dati afara din PSD fostul deputat Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Pentru ultimul, decizia de excludere echivaleaza cu pierderea functiei de viceprimar. Sedinta CeX nu s-a incheiat inca. Vom reveni cu amanunte.

- Lindsay Vonn, anunț de Ziua Indragostiților: ”Sunt singura”. Cea mai buna schioare a lumii nu se plictisește la PyeongChang, unde se țin JO de iarna 2018. De Lindsey Vonn a postat pe rețele sociale un mesaj in care anunța ca este in cautarea dragostei. Se intampla de Valentine’s Day. In trecut, s-a…

- Barack Obama l-a ales pe Kehinde Wiley, faimos pentru portretele afro-americane pe care le-a realizat intr-o cariera de aproximativ doua decenii, sa il imortalizeze pe panza. „Ce spuneti despre asta? Este destul de exact”, a spus Barack Obama la dezvelirea tabloului. Portretul il arata stand in fata…

- Maratonul de 7 ore ON AIR ținut de Andrei Niculae nu a fost lipsit de surprize. Pentru prima data in studioul Virgin Radio, Ami i-a adus lui Andrei ciocolata de casa facuta chiar de ea. “M-am gandit ca o sa aiba nevoie sa reziste cele 7 ore, așa ca i-am adus sa guste.” a spus... View Article

- Nu scapam de eticheta de ”cel mai sarac județ din țara”. Și e normal atata timp cat avem cei mai mulți șomeri. In lipsa unor politici economice care sa anime piața muncii, teleormanenii sunt condamnați la saracie. Potrivit datelor AJOFM Teleorman, in prima luna a acestui an, s-a inregistrat o rata a…

- Leul moldovenesc și-a intarit și mai mult pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu peste doi bani in raport cu moneda americana și cu aproape șapte bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 8 februarie o rata de…

- Dupa un an plin de evenimente pentru Nicki Minaj, deși 2017 s-a lasat cu multe laude pe rețelele de socializare, se pare ca artista a ieșit o perioada din peisaj. Fanii au observat asta și sunt ingrijorați pentru artista care nu a participat pana acum la niciun eveniment major din showbiz și muzica.…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- Sigrid este o norvegianca talentata de 22 de ani care a inceput sa cante serios prin 2013. Cei de la BBC au spus de curand ca Sigrid are un sound care promite mult. Ii dam și noi o ascultare piesei ”Strangers” și-i oferim titlul de Ear Candy. ”Strangers” e melodia care-ți vorbește despre doi oameni...…

- Darude, da acel Darude, a dat share celui mai nou release intitulat “Surrender“. Hitmaker-ul “Sandstorm” revine cu acelasi vibe si bounce in noul proiect, la care a lucrat cu Ashley Wallbridge si FOUX. Cu synth-uri din genul classic eurodance si o line de voce bine pusa in valoare, “Surrender” e un…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- De doua ori premiata la Globurile de Aur și o data la Premiile Emmy, actrița Katherine Heigl (pe care o știi din Grey’s Anatomy și nu numai) a primit un rol in celebra serie Suits, incepand cu sezonul 8. Heigl va avea un rol important in serial: va fi Samantha Wheeler, un nou partener la... View Article

- Federația Româna de Tenis anunta ca Simona Halep va veni la Cluj-Napoca, pentru meciul din Fed Cup. Meciul România - Canada va avea loc în zilele de 10 și 11 februarie 2018, fiind primul tur al Grupei Mondiale II. Florin Segarceanu,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2018, intalnind in deplasare SCM Politehnica Timisoara, in etapa a 16 a a Ligii Nationale. Partida incepe la ora 19.00 si e transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se…

- Universal Music Romania si MediaPro Music continua proiectul ULive Session, cu o noua serie de live-uri incendiare, iar trupa Phaser sparge gheata cu prima piesa live, „Alerg”. Phaser inseamna atitudine, dinamica si multa energie. Exact astea sunt atributele pe care trupa le transmite si in clipul filmat…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Elina Svitolina, Garbine Muguruza si Karolina Pliskova completeaza…

- Oricand de acum incolo fostul președinte de la Pandurii poate face regulile la clubul pe care l-a condus dupa ce a reușit sa obțina peste 50% plus 1 din voturile in Adunarea Creditorilor. Marin Condescu este oficial și procurator al...

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se vor duela in finala Australian Open 2018, iar miza este imensa. Meciul se va disputa sambata, la ora 10:30, ora Romaniei, iar cine se va impune iși va asigura de luni locul 1 WTA. Pe langa miza locului 1 WTA, caștigatoarea de la Melbourne va primi 4 milioane de…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP.

- Cantareața Camila Cabello cucerește pe rand toate topurile Billboard. Daca saptamana trecuta albumul sau de debut “Camila”, era unul dintre cele mai bine vandute dupa lansare, cu 119.000 exemplare comercializate, acum Camila Cabello este pe primul loc in Billboard 200 pentru primul album solo. Pe album…

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- E anul 2018 și gigantul Facebook iși face mea culpa: recunoaște, cu alte cuvinte, ca are un impact negativ asupra democrației. Directorii executivi ai Facebook au publicat pe blogul companiei ceea ce mulți spun ca va fi singura varianta de “scuze” pe care o vom vedea. “In 2016, noi cei de la Facebook…

- Beyonce și Jay-Z i-au surprins pe Kanye West și Kim Kardashian cu un super cadou pentru fetița nou nascuta prin mama surogat. Cea mai mica membra a familiei Kardashian-West a fost celebrata miercuri, in prima zi, printr-o brațara incrustata cu cele mai scumpe diamante. Cadoul pentru micuța i-a costat…

- Aproape orice femeie știe ce nuanța de ruj i se potrivește, știe sa il aplice și sa il foloseasca in contextul potrivit. Dar iata și cateva lucruri mai puțin știute legate de acest produs cosmetic indragit in toata lumea: 1. Poți evita urmele de ruj de pe un pahar daca iți umezești ușor buzele cu...…

- Analiștii ii avertizeaza pe investitori ca Facebook poate pierde pana la 23 miliarde de dolari dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat ca vor fi facute schimbari in newsfeed-ul canalului de socializare. Anunțand ca utilizatorii vor vedea mai degraba postari ale familiei și prietenilor și mai puține postari…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri privind logodna dintre Gwyneth Paltrow și producatorul de televiziune Brad Falchuk, acum totul este oficial. Cei doi au pozat impreuna pentru revista de lifestyle Goop, iar Gwyneth a facut anunțul. In interviu, Gwyneth vorbește despre temerile ei despre intimitate…

- In curand, selfie-urile vor trece la urmatorul nivel. Apar din ce in ce mai multe drone care dau rușine tradiționalului selfie-stick. Cel mai recent exemplu este Selfly, o drona atat de mica incat creatorii au reușit sa o faca sa incapa in carcasa telefonului, fiind gata de acțiune in orice moment.…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- “Star Wars: The Last Jedi”, al optulea lungmetraj din franciza “Razboiul stelelor”, se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american și la inceputul lui 2018. ”Star Wars: The Last Jedi” a depasit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din lumea intreaga, de la lansare. In…

- Judas Priest revine la Bucuresti intr-un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, pentru a promova viitorul album ”Firepower”. Biletele pot fi cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. Daca nu ți le iei din timp și aștepți ziua concertului Judas Priest, la intrare vor…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Avicii tocmai a lansat single-ul ”You Be Love”, iar videoclipul este ”destul de special”, spune artistul. Și asta pentru ca nu este vorba despre acțiune, ci despre un clip in care se deruleaza o serie de fotografii cu statui digitale care spun o poveste despre triumful iubirii fața de ura. Doua femei…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- Eminem le face un cadou fanilor fix inainte de sarbatori și lanseaza albumul “Revival” dupa patru ani de așteptare și luni intregi de teasing. Slim Shady a colaborat pentru al noualea albumd e studio cu Beyonce, Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani, Pink, X Ambassadors și Skylar Grey. “Revival” are 19 melodii…

- In doar un an de cand si-au inceput cariera muzicala, The Motans si-au obisnuit fanii cu piese originale, lansate una dupa alta. Asa se face ca artistul prezinta un nou single, „Friend Zone”, o piesa compusa de The Motans si produsa de Alex Cotoi.

- 2016 a fost unul cel al recunoașterii internaționale supreme pentru producatorul australian Flume: un album care a penetrat chart-urile mainstream chiar daca stilul sau combina elemente de Future Bass și Alt R&B, mai greu de digerat pe canalele comerciale de muzica. Never Be Like You, nominalizat la…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Inima lui Alice la #instalove a mers la DJ.Khaled. “M-am gandit sa inchei saptamana la #instalove cu o poza care poate fi si motivationala, mai ales ca am pus vreo 2-3 kilograme din vara, asa ca trebuie facut ceva, pana la prima masa festiva de sarbatori! Iata si un exemplu bun de urmat! DJ Khaled…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Cand simți ca ești gata sa duci mai departe pasiunea pentru circuitele lungi cu bicicleta, e bine sa știi ca, pe langa opțiunea clasicului cort și neopren, exista varianta mai comoda: o rulota special conceputa pentru a fi atașata de bicicleta. Concept inventat de niște danezi, Wide Path Camper, care…

- Dupa primirea deosebit de calduroasa avuta de “Humanity”, precedentul single, proiectul Resita Rocks lanseaza dupa o pauza creativa de cateva luni un nou single intitulat “Singuri printre oameni”. Si de data aceasta, la voce se afla Costin Adam, solistul legendarei trupe Phoenix si al grupului Nexus.…

- Un alt show Victoria’s Secret, o noua serie de controverse. Cateva dintre modelele celebrului brand au fost criticate vehement dupa show-ul de la Shanghai pentru ca apar intr-un filmuleți pe Twitter, in care folosesc cuvantul cu N. Mai exact, modelele Victoria’s Secret au fost filmate in timp ce cantau…

- Dare to Dream și spune-ne și noua la ce visezi pe virginradio.ro/daretodream! Doar ca ai grija ce-ți dorești, pentru ca s-ar putea sa și primești poate cand te aștepți mai puțin. Așa a fost cazul in weekendul aceasta pentru visatoarea #daretodream care și-ar fi dorit sa-l bage pe Andrei Niculae la tigaie…

- INNA revine cu un nou album – “Nirvana” – unde regasim single-urile și care include single-urile “Gimme Gimme“, “Ruleta“, dar și “Nota de plata” cu The Motans și “Tu și Eu” feat. Carla’s Dreams. “Abia aștept sa ascultați albumul Nirvana, sunt fericita sa vi-l prezint și sa ne bucuram impreuna de piese…