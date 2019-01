Din fiecare unghi, El Helicoide pare altceva: un Babel futurist, o nava spațiala scapata din fantezia arhitectului vizionar Lebbeus Woods. Domul uriaș in forma elicoidala se inalța pe un deal in capitala Caracas, intre Roca Tapeya și parohiile San Pedro și San Augustin. Sutele de ferestre dispuse de jur imprejurul etajelor, scanteind orbitor vara peste coșmeliile din caramida arsa și peste blocurile presarate pe pantele dealului, adapostesc sediul SEBIN (serviciul național bolivarian de informații). Și tot aici se afla și beciurile torționarilor. Un castel al fricii in care criminalii sunt amestecați…