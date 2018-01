Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat ca iși va da demisia diupa ce i-a fost retras sprijinul politic, iar partidul Social Democrat a decis in CExN ca interimatul sa fie preluat de Paul Stanescu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Dar potrivit Constituției Romaniei, desemnarea premierului interimar…

- Cineaștii Sergiu Prodan și Alexandru Vasilache, care au facut parte din comisia de selectare a directorului Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, concurs organizat de Ministerul Culturii in 2016, iși retrag votul oferit lui Valeriu Jereghi. Aceștia iși motiveaza gestul simbolic…

- Repezentantii RATT anunta ca incepand de luni o linia 3 de autobuz va avea un traseu nou. Modificarea vine in urma solicitarilor venite din partea timisorenilor din zona Freidorf. Asadar, incepand de luni, 8 ianuarie linia 3 de autobuz iși va modifica traseul. De la Gara de Nord autobuzul va circula…

- Prințul George nu a fost surprins niciodata in public ținandu-și mama de mana. In fiecare fotografie oficiala, precum și la fiecare eveniment la care ducii de Cambridge au participat, el a fost in grija tatalui sau. Se pare insa ca este un motiv pentru care prințul George nu iși ține niciodata mama…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Pe tot traseul liniei de tramvai 21 din Capitala, de o parte și de alta, au fost montate garduri de protecție. In timp ce calatorii se bucura ca tramvaiul merge acum fara restricții, șoferii sunt nevoiți sa stea la cozi de sute de metri, pentru ca acum se formeaza aglomerație in trafic aproape zilnic.…

- In perioada 23-24 decembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 2 au acționat pentru prevenirea si combaterea incalcarii ordinii si linistii publice in Bacau. In cadrul acțiunii polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 4.330 de lei. La data de 23 decembrie a.c., o tanara…

- Adesea auzim politicienii, atunci cand trebuie sa justifice o masura contestata de o parte a societatii, ca au "votul oamenilor" care le sprijina demersul. Astfel de afirmatii sunt ilogice si manipulatoare in acelasi timp.Adesea auzim ca Hitler a fost votat de populatia germana in 1933 (cu 44%),…

- Obiecțiile expuse de președintele Igor Dodon pe marginea legii antipropaganda nu a fost luate in calcul de Legislativ, comunica NOI.md. Deputații au votat astazi repetat proiectul care interzice propaganda ruseasca, dupa ce a fost intors de catre șefului statului. Consilierul președintelui in domeniul…

- Deși a declarat în urma cu o luna ca își asuma rolul de "paratraznet" în PSD în razboiul cu "statul paralel", Liviu Dragnea direcționeaza de la distanța votul pe legile justiției din

- Viceprimarul Laszlo Barabas și conducerea RATBV SA au prezentat marti traseul noii linii de transport care va face legatura dintre parcarea multietajata din Poiana Mica și Poiana Brașov (telegondola), linie care va deveni funcționala de vineri, 22 decembrie. „De vineri, parcarea multietajata din Poiana…

- Camera Deputatilor va lucra de marti pana vineri in plen, in fiecare zi avand si sedinta de vot final. Potrivit secretarului Camerei Deputatilor Ioana Bran, Biroul permanent a decis luni ca in zilele de marti, miercuri, joi si vineri, intre orele 9,00 si 12,30, sa se lucreze in plen. De la ora 12,30,…

- Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptata, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante, cu 17 voturi „pentru” si 14 „impotriva”, urmand ca aceasta sa ajunga, in perioada urmatoare, in plenul Parlamentului pentru votul final.

- In Elveția va deveni funcționala cea mai abrupta linie de funicular din lume, scrie digi24.ro.Linia va fi inaugurata pe 17 decembrie de catre președintele țarii, Doris Leuthard.Valoarea proiectului este de 44,6 milioane de euro.

- Deputatii PMP s-au retras miercuri de la votul final de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 referitoare la CSM. Decizia lor a fost anuntata de reprezentantii grupului parlamentar PMP din Camera Deputatilor - Petru Movila si Robert Turcescu, anunta Agerpres."Ne…

- Alianța de guvernare profita de o ședința solemna dedicata Regelui Mihai. La solicitarea PSD, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis devansarea votul final, in plenul Camerei, pe modificarile aduse Statutului judecatorilor și procurorilor. Votul va fi dat luni dupa-amiaza, dupa ședința comuna…

- Votul delegaților la congres le da unda verde liderilor formațiunii sa discute cu blocul Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala (CDU/CSU) opțiuni printre care se regasesc reinnoirea 'marii coaliții', o cooperare informala sau un acord formal prin care social-democrații sa susțina un guvern…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat de 51 de ani a fost lovit in plin de o soferita de 35 de ani., care circula neregulamentar pe linia de tramvai.

- Protestele sunt convocate, ca de fiecare data, pe Facebook, fiind programate sa se desfasoare zilnic, intre orele 17.00 - 23.55, pana in 9 decembrie, la Parlament, unde ar urma sa se voteze in aceste zile modificarile la legile justitiei. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a lansat…

- Salariații vor tichete pentru sport și tichete culturale, pe care ar putea sale foloseasca pentru a se duce in centre de fitness sau pentru a-și cumpara echipamente, dar și pentru a se duce la concerte sau a-și cumpara carți, muzica și filme. Prin intermediul proiectului, parlamentarii vor,…

- Cand vor avea loc funeraliile Regelui Mihai I. Doliu national 3 zile Reprezentantii mai multor ministere au convenit cu Casa Regala detaliile implicarii lor in funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicand ca funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in…

- Este o seara importanta pentru Raluca Badulescu! Extravaganta vedeta isi lanseaza prima colectie de haine in cadrul evenimentului "Bucharest Fashion Week 2017", care ajuns anul acesta la a 28-a. Linia de articole vestimentare – marca Raluca Badulescu – se numeste "Regina Regeasca", iar CANCAN.ro, site-ul…

- „Un colos intelectual intr-un suflet de copil. Un enciclopedist care nu a reusit sa scrie mai nimic. Un filosof care si-a rotunjit conceptia in focul temnitelor. A vorbit toata viata stralucitor, constient ca se daruie. Adesea isi citea prin reviste ideile expuse si era multumit, caci nu pe el, ci credinta…

- Toata lumea a auzit de linia vieții sau de linia inimii din palme. Dar despre inelele mistice care se afla la baza degetelor se știe mai puțin. Chiromanția este o arta complicata și plina de mistere, dar câteva dintre ele au devenit accesibile.

- Duminica, in ultima zi a Targului de Carte Gaudeamus (22-26 noiembrie), au fost decernate, in Pavilionul Central de la Romexpo, premiile celei de-a 24-a editii a salonului de carte. Adevarul a obtinut din nou Trofeul Presei - sectiunea publicatii prin votul publicului.

- A inceput votul in plenul reunit pentru motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose, social democratii prezenti spunand, la apel, "Prezent, nu votez" Social democratii ramasi in sala de plen pentru asigurarea cvorumului au strigat, in momentul apelului, "Prezent, Nu votez". Primul…

- Doi romani au ajuns in atenția prese franceze cu faptele lor șocante. Cuplul și-a abuzat propriii nepoți, pe care i-a batut in repetate randuri. Totodata, mama copiilor era forțata sa cerșeasca, relateaza Frace 3 Bourgogne. Cei doi romani de etnie roma au fost arestați in Franța, dupa ce au maltratat…

- La Buxelles se decide astazi ce țara va gazdui Agentia Europeana a Medicamentului dupa ce Marea Britanie a parasit Uniunea Europeana. Votul va fi unul secret exprimat pe baza criteriilor politice.

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, este unul dintre marii câstigatori ai Galei Premiilor Piata 2017, obtinând în palmaresul brandului Gerovital premiul la una dintre cele mai importante categorii din competitie. Gama de geluri de dus Gerovital, lansata…

- Proiectul de lege al deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati) care prevede o imunitate sporita pentru judecatorii Curtii Constitutionale (CCR), in sensul in care nu pot fi nici urmariti penal, nici arestati preventiv si nici trimisi in judecata fara incuviintarea a doua treimi dintre acestia, se afla…

- Soferul autocarului Jandarmeriei care a fost filmat in timp ce mergea cu viteza pe linia tramvaiului 41 pe bulevardul Averescu din Capitala a fost amendat cu 1.450 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 30 de zile.Bridaga Rutiera a Capitalei a anuntat, luni, ca soferul autocarului…

- "Vreti sa va dau eu, acum, nume si pronume si toate cele?", le-a spus Carmen Dan jurnalistilor, la Sibiu, unde a participat la un exercitiu organizat la Centrul Chinologic. Ea a mai afirmat ca soferul autocarului Jandarmeriei "va suporta rigorile". Un autocar inmatriculat la Ministerul de Interne a…

- Legea urmarește sa faca procesul de privatizare mai transparent și mai rapid pentru investitori. Ea obliga, de exemplu, sa invite consultanți internaționali prin intermediul unui proces de licitație pentru a ajuta la pregatirea vanzarilor firmelor mai mari. Votul de joi aduce Ucraina cu un…

- Desi poate parea extrem de ciudat la prima vedere, trucul de mai jos, care are ca si componenta principala usturoiul, are efecte benefice neasteptate. Iata care sunt cateva dintre ele: – trateaza hipertensiunea arteriala – stimuleaza circulația periferica – stimuleaza digestia – elimina stresul – sporește…

- Un politist va raspunde pentru instigare la fals in inscrisuri oficiale si abuz in serviciu dupa ce i-a retinut unui sofer certificatul de inmatriculare, eliberandu-l ulterior unui cunoscut al acestuia, in conditiile in care falsificase registrul de restituiri al Politiei.

- Bogdan Nicolae Stan, demis de la sefia ANAF de premierul Mihai Tudose, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani. Votul a fost exprimat la pachet cu cel pentru numirea lui Sorin Grindeanu la sefia ANCOM.

- Alaltaieri (noaptea, ca hotii!) jucatorii Stelei (ca FCSB i-or spune soacrele dv si cu psiho-juristul ala botosanean al Armetii!) au reusit ceea ce nu s-a mai intamplat niciodata vreunei echipe romanesti: sa se califice in etapele de primavara ale cupelor europene dupa numai 66% din jocurile din ...

- Votul decisiv aparține Camerei Deputaților, dar, așa cum asigura reprezentanți ai Alianței politice aflata la guvernare, deputații social democrați și cei ai ALDE, care dețin majoritatea, iși vor da votul favorabil, in regim de urgența, astfel incat respectivul proiect sa devina lege. Legea va intra…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul Intenational Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni), pe care agentia il finanteaza cu 330 milioane…

- Primaria Cluj-Napoca a finalizat validarea celor 30 de proiecte votate in cadrul primului proces de bugetare participativa online din Romania. Clujenii au dat dovada de implicare și de mobilizare in ceea ce privește depunerea de proiecte și votarea acestora. Astazi a inceput votul final in cadrul procesului…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica a ales, in sedinta din 26 octombrie un nou Consiliu de Administratie, format din sapte membri, si a aprobat si achizitionarea de catre companie a intregii participatii detinute de Fondul Proprietatea la capitalul social al filialelor sale.…

- RATB introduce linia 10 de tramvai, de la 1 noiembrie 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) anunța ca ține cont de solicitarile primite de la calatori, pentru creșterea capacitații de transport in cartierele Zețarilor, Giurgiului, Șincai, Timpuri Noi și Berceni, dar și de modificarea fluxurilor…

- Un vagon al tramvaiului 41 s-a defectat marti dupa-amiaza, in zona Ciurel din Capitala. "Echipele RATB sunt in zona si speram sa remedieze problema cat mai repede", a spus Constantin Tobescu, purtator de cuvant RATB.

- Comisia de administratie din Senat a respins, marti, prin vot, raportul de respingere a initiativei PNL privind revenirea la alegerea in doua tururi a primarilor, dupa ce reprezentantul ALDE a votat alaturi de liberali. Votul a fost de cinci la patru, iar Mihai Ruse (ALDE) a votat alaturi de PNL si…

- Senatul dezbate luni Legea vaccinarii obligatorii, in plen. Votul senatorilor nu este decizional, proiectul urmand sa mearga și la Camera Deputașilor, unde se va da votul final. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Senat a decis, luni, includerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului…

- Dormitorul este una dintre cele mai importante incaperi dintr-o casa. Adesea insa, dormitorul nu este exploatat la maximum. Multi proprietari de locuinte sau chiriasi considera ca dormitorul este doar o camera pentru dormit. In realitate, lucrurile nu stau deloc asa! Cu efort minim si cu imaginatie,…

- Cheloo a incercat sa ii explice unui concurent cum ar trebui sa faca diferența intre personajul pe care el il prezinta pe scena și persoana din viața de zi cu zi. Bobi Dumitraș, unul dintre membrii trupei ”Fara zahar”, a ales pentru numarul sau de stand-up din cea de-a șasea ediție ”iUmor”…