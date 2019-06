Dominique, cea mai tanara artista HaHaHa Production, lanseaza „Bun de nimic” Dominique, cea mai tanara artista de la HaHaHa Production, lanseaza „Bun de nimic”, o piesa despre curajul de a incheia o relatie de iubire. Alaturi de ea se distreaza in videoclip si doua bloggerite funny si cu una dintre cele mai importante voci ale comunitatii LGBT. „Imi place atat de mult piesa asta, parca ar vorbi sufletul meu si sunt sigura ca nu numai al meu. E imposibil ca macar o data sa nu fi trecut printr-o experienta asemanatoare, sa fii intr-o poveste de dragoste care te consuma si chiar daca realizezi asta, sa fii legata atat de puternic de persoana respectiva incat sa nu poti sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

