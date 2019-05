Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul lui Alexandru Marghiloman, om politic cu un rol aparte in Unirea de la 1918, va deveni un punct de atractie turistica. Stranepoata lui Marghiloman si autoritatile locale din Buzau pun la cale refacerea gradinii publice, unica la acea vreme in Europa, baza hipica de aici si nu in ultimul rand…

- Domeniul schiabil din zona damboviteana a Muntilor Bucegi ar putea prinde viata cu ajutorul unuia dintre cei mai mari investitori in domeniu din Europa. Firma Supersnow, cu sedii in Polonia si Austria, este o companie care proiecteaza si produce sisteme complexe de zapada si care ar putea facilita dezvoltarea…

- Au marcat: Omrani '15, Djokovici '59 si '73, Bejan '80 (a), Hoban '87 / Llullaku '66 (p). Min. 15, 0-1 - Omrani a fost lansat foarte bine pe contraatac de Costache, iar atacantul francez a marcat cu un sut la coltul lung; Min. 59, 0-2 - Djokovici, nemarcat, a deviat cu capul balonul in poarta, dupa…

- Cea mai inalta sculptura in munte din Europa, chipul lui Decebal din clisura Dunarii, se poate vedea acum si noaptea.Basorelieful inalt de 55 de metri este, de astazi, luminat. Citește și: Vești mari! Ce se intampla cu valoarea tichetelor de masaObiectivul-simbol al județului…

- Deschiderea acestui centru regional avansat are loc dupa ce consorțiul care are ca lider Tehimpuls a aplicat la DIHELP – „Digital Innovation Hub Enhanced-Learning Programme” , un program lansat de Comisia Europeana (CE) cu scopul de a susține crearea și funcționarea acestor hub-uri de inovare…

- Parcul tematic dedicat lui Harry Potter construit de studiourile Warner Bros. in Londra s-a extins cu un nou punct de atractie: Banca Gringotts, locul in care vrajitoarele si vrajitorii isi pun la pastrare banii si comorile in universul fictional al celebrului vrajitor, relateaza Reuters. Admiratorii…

- Covasneanul Catalin-Nicolae Lazar reprezinta Ministerul Tineretului și Sportului la o serie de intalniri lansate de catre Consiliul Europei pe tematici ce tin de domeniul tineretului. Intrunirile, care reunesc delegați guvernamentali cu atribuții in domeniul tineretului din toata Europa, se desfasoara…

- Ministrul Turismului din Romania, Bogdan Trif, a lansat, joi, la deschiderea Targului de Turism, ”Ruta voievodului Stefan cel Mare”, printr-un parteneriat cu Republica Moldova, care include obiective turistice si culturale din ambele tari.