Stiri pe aceeasi tema

- @ Pentru siguranța cetațenilor, un nou centru ISU va deveni funcțional de anul viitor ˜ @ Raul Sabar, regularizat pentru protecția impotriva inundațiilor Dezvoltarea edilitara a comunei Domnești continua cu rapiditate, conform obiectivelor gospodarilor așezarii ilfovene. Primarul Adrian Ghița nu a incetinit…

- Ordine de zi plina, la Colegiu Prefectural Ilfov ⬤ Stadiul pregatirii unitaților de invațamant pentru noul an școlar ⬤ Planul de școlarizare 2019-2020 pentru Ilfov ⬤ ISUBIf precizeaza ca doar 31 de unitați de invațamant ilfovene (doar 11 de stat) dețin autorizații de securitate la incendiu ⬤ Proiecte…

- Deputatul PNL de Constanta Bogdan Hutuca atrage atentia asupra unui fapt extrem de grav produs de Guvern prin cresterea salariului minim in domeniul constructiilor. "Aceasta crestere a crescut enorm cheltuielile primariilor, unele ajungand chiar in stare de insolventa. Prin tot ce a facut in ultimii…

- „Epopeea” liceului din comuna Snagov se apropie de final. Dupa cațiva ani in care primarul Marian Oancea s-a luptat cu problemele aparute in cadrul proiectului care avea ca scop reabilitarea cladirii unitații de invațamant, sunt toate premisele ca, in curand, sa fie demarat proiectul care prevede…

- Au trecut cateva luni de la preluarea mandatului de catre noua echipa de conducere a Instituției Prefectului Județului Ilfov, așa ca, ne-am propus realizarea unui articol in care sa prezentam cateva dintre elementele de noutate pe care le-am regasit in activitatea Prefecturii condusa de Mihai Sandu…

- Comuna Snagov se mandrește cu mulți copii minunați, care performeaza in domeniul lor de activitate. Dintre aceștia, primarul Marian Oancea a dorit sa ne prezinte doua sportive care au reușit sa caștige multe premii in competiții naționale și internaționale. Este vorba despre Andreea Nastase, legitimata…

- În urma cu o saptamâna, primarul municipiului Cluj-Napoca s-a ales cu o funcție europeana la nivelul Comitetului European al Regiunilor (CoR). Practic, edilul a devenit raportor în cadrul Comisiei pentru politica sociala, educație, ocuparea forței de munca, cercetare și cultura…

- In perioada 03-28.06.2019 a avut loc Campania Nationala pentru desfasurarea actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor – cod CAEN 41, 42, 43. Obiectivele campaniei au fost urmatoarele: • Identificarea si combaterea…