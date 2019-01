Stiri pe aceeasi tema

- Zona turistica Pasul Valcan a fost dotata din 2011 cu telegondola de opt milioane de euro, insa pentru a aduce turisti, statiunea avea nevoie de mai multe partii de schi. Problema a fost rezolvata intr-un mod inedit.

- Micuța bisericuța din stațiunea montana Straja pare desprinsa dintr-un loc dumnezeiesc. Zapada așternuta in ultimele zile a dat o aura divina micuțului locaș de rugaciune din munte. Turiștii care s-au aflat in stațiunea montana Straja nu au luat doar partiile cu asalt, ci și micuța bisericuța din…

- Autoritațile locale de la Lupeni au lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare care prevede aprobarea tarifelor pentru exploatarea Domeniului Schiabil Straja Lupeni. Astfel, conform documentului tarifele pentru telegondola ar urma sa fie 15 lei urcarea sau coborarea, iar copiii cu varsta…

- In stațiunea montana Straja au loc pregatiri intense pentru deschiderea sezonului de schi. Vremea potrivita a facut ca un strat de zapada sa se aștearna deja, iar in plus, administratorii domeniului schiabil au pornit și instalațiile de zapada artificiala. Noul sezon ii va intampina pe turiști cu…

- O strada de 300 de metri din Suceava are noua trecere de pietoni. Strada Bogdan Voda, din Suceava, are doar 300 de metri, a fost asfaltata recent si pe carosabil au fost marcate noua treceri de pietoni, ceea ce îngreuneaza traficul, scrie Mediafax. Primarul…

- Consiliul Județean Hunedoara a reușit, intr-un final, sa demareze lucrarile pentru reabilitarea drumului care face legatura dintre municipiul Lupeni și stațiunea montana Straja. Inca de la finalul sezonului de vara, primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmerița a solicitat demararea lucrarilor de…

- Inca doua telescaune vor fi funcționale in Statiunea Straja in sezonul 2018-2019. Este vorba de telescaunul din Varful Straja și inca o instalație pe cablu. Astfel, in stațiunea Straja vor funcționa 10 instalatii de transport pe cablu asigura accesul facil la toate partiile din statiune, din care…