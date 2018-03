Stiri pe aceeasi tema

- „Organismul femeii insarcinate se schimba, se transforma, pentru a putea sustine atat corpul mamei, cat si pe cel al bebelusului in crestere. Cele mai multe modificari sunt comune si nu trebuie sa creeze ingrijorari, de aceea, cel mai bine este ca femeia insarcinata sa se documenteze si sa intrebe…

- Esti insarcinata, dar singura modificare pe care o observi este la nivelul abdomenului? Femeile insarcinate sufera numeroase tranformari, insa nu toate sunt vizibile. Din fericire, multe dintre aceste modificari sunt...

- Bogate in apa si fibre, frunzele de telina sunt perfecte daca vrei sa accelerezi arderea grasimilor si sa scapi rapid de kilogramele in plus. De asemenea, sucul de telina este recomandat pentru slabire deoarece are un bun efect detoxifiant. Papadie Papadia este cunoscuta pentru efectul…

- Chiar daca ne aflam intr-o perioada autentica de iarna, in piețe au inceput sa apara primele rcolte de urzici. Planta este un adevarat depozit de vitamine si minerale care ne ajuta si ne intareste imunitatea corpului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Fondul Jazz in the Park 2018 va finanța cel puțin trei proiecte artistice Festivalul Jazz in the Park lanseaza, pentru al patrulea an consecutiv, Fondul Jazz in the Park, mecanismul prin care participantii sustin arta si se implica in comunitate. Anul acesta organizatorii festivalului isi propun…

- Mulți dintre noi ne bucuram de afecțiune in aceasta perioada a anului, fie ca daruim cadouri, fie ca doar transmitem un gand catre cei dragi. Pentru chirurgii cardiologi aduși in misiuni medicale de catre Asociația Inima Copiilor la secția de cardiochirurgie pediatrica de la Marie Curie, luna iubirii…

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Mai putin de jumatate dintre unitatile scolare din judetul Vaslui au sisteme de supraveghere video. Politia le recomanda directorilor sa faca demersuri pentru asigurarea acestor sisteme in majoritatea scolilor. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Vaslui au atras atentia in cadrul grupului de lucru…

- Ouale contin aproape toate vitaminele, dar trebuie consumate dimineata pentru ca sunt greu de digerat. Culoarea oului sau a galbenusului nu are legatura cu calitatea lui. In plus, putem afla simplu daca un ou este proaspat sau fiert fara sa il spargem.

- Acest ingredient este poate cel mai puternic și eficient lucru pe care il poți introduce in dieta ta, este un aliment care stimuleaza puternic intregul sistem imunitar și este un ”ucigaș” natural al celulelor canceroase. Semințele de chimen negru, caci despre el este vorba, au fost gasite și in mormantul…

- Peste 300 de persoane consiliate si informate, cel putin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi infiintate, monitorizate si consiliate, cel putin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele unui proiect de peste 20 de milioane de lei ce va fi derulat timp de 3 ani in Regiunea…

- Urzica moarta (Lamium album) este o planta medicinala eficienta in diferite tratamente, datorita principiilor active și acțiunilor binefacatoare pe care le are asupra organismului uman. De la urzica moarta sunt utilizate, in principal, florile.

- Diabetul apare cand organismul devine incapabil sa utilizeze glucoza ca sursa de energie. Aceasta se acumuleaza in sange, in loc sa fie absorbita la nivel celular. Un nivel mare al glicemiei in sange poate duce la aparitia unor afectiuni precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare sau obezitatea.…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Bill Gates este cel mai bogat om de pe planeta si o figura cunoscuta in lume, dar pariem ca sunt multe lucruri pe care nu le stiti despre viata lui Bill Gates, scrie businessmagazin.1. Gates a creat primul program pe calculator la varsta de 13 ani.

- Viata lui Al Capone a inspirat nenumarate filme si a reprezentat un etalon pentru capii mafiei italiene care i-au urmat. Cine ar fi crezut ca Al Capone a abandonat scoala in clasa a VI-a si a reusit sa devina milionar inainte de a implini varsta de 30 de ani.

- Revoluția fiscala diminueaza salariile polițiștilor din Buzau cu 300, pana la 800 de lei. Cei mai afectați sunt polițiștii de la investigații, care pe langa pierderea cauzata de trecerea contribuțiilor catre angajator resimt și eliminarea sporului pentru serviciul de permanența. 30 la suta dintre efective…

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- Folosita din timpuri stravechi, aceasta planta are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Considerata un simbol al sperantei si...

- Mod de preparare Rulada de curcan umpluta cu mazare Tai pieptul de curcan astfel incat sa nu aiba o grosime mai mare de 1.5cm si il bati cu ciocanul. (eu am taiat pieptul pe orizontala si am facut 2 rulade). Cu ajutorul unei pensule aplici putin ulei de masline dupa care presari sare,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit la interviurile Libertatea Live despre situația fara precedent de la Spitalul de Arși din Capitala, pe care o caracterizeaza ca ”un sabotaj de ambele parți”, despre Legea vaccinarii, care obliga parinții sa se informeze cu privire la aceasta masura de prevenție,…

- Mare atentie! Specialistii sunt in alerta. La orele de biologie am invațat ca organismul este format din aproximativ 70% apa. Iar profesorii și parinții ne spuneau ca daca nu bem suficienta apa in fiecare zi putem sa ne confruntam cu probleme de sanatate.Pentru ca nivelul de apa din corpul…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Cine ne judeca pe noi? Politicianul a afirmat, referitor la arestarea Verei Jourova, care ulterior a fost achitata, ca "nu iese fum fara foc". "Pentru mine este o mare dezamagire. Doamna Grapini m-a surprins, și recunosc ca nu sunt fanul dansei, a spus, in Parlamentul European": 'sunteți…

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- Cel putin 74 de civili au murit, marti, in urma unor atacuri aeriene efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad in provincia Ghouta de Est, a informat o sursa a apararii civile, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Prezent la emisiunea Capital TV, avocatul Gabriel Biriș a explicat de ce plata contribuțiilor la nivelul salariului minim in cazul celor care au venituri extrasalariale nu poate fi considerata o soluție rezonabila.

- O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr un grup de pietoni aflati pe trotuar in aceasta dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care trei foarte grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP si Agerpres.ro. Incidentul…

- Indonezia este una dintre cele mai bune țari de vizitat din Asia, mai ales pentru turiștii care vor sa experimenteze o vacanța exotica, cultura asiatica și peisajele care iți taie respirația. Insa Indonezia inseamna mult mai mult decat insule tropicale, temple și plaje salbatice. Iata 10 lucruri mai…

- Indonezia este una dintre cele mai bune țari de vizitat din Asia, mai ales pentru turiștii care vor sa experimenteze o vacanța exotica, cultura asiatica și peisajele care iți taie respirația.

- Potrivit studiului „Levada-Țentr“, 50% dintre ruși cred ca separatismul este o problema grava a Federației Ruse, relateaza site-ul „PolitVesti“. Elitele politice au ințeles acest pericol mult mai devreme. Putin i-a acuzat pe „instigatorii teroristilor“ ca urmaresc dezintegrarea țarii inca din 2004,…

- Au trecut 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (nascut Eminovici), insa viața marelui poet național ramane o sursa inepuizabila de teorii și polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg. Cu ocazia zilei de naștere a marelui…

- "Eminescu si Veronica Micle au avut impreuna un copil, care s-a nascut mort." Sunt doar cateva dintre lucrurile mai putin cunoscute despre marele poet Mihai Eminescu, care vor fi prezentate intr-un videoclip atasat la acest material.

- Luni, 15 ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Culturii Nationale. Pe aceeasi data, se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui poet national Mihai Eminescu. Daca operele sale sunt cunoscute de toti iubitorii de poezie si nu numai, creatiile sale fiind invatate in scoala, unele detalii din viata sa…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Pachetele cu carti de joc sunt vandute aproape oriunde in lume si aproape orice persoana a jucat macar o data in viata sa un joc de carti. Insa cartile de joc ascund o serie de secrete mai mutin cunoscute.

- Oamenii au cinci simturi de baza: vaz, auz, miros, gust si cel tactil. Organele asociate fiecarui simt transmit informatii catre creier pentru a-l ajuta sa perceapa mai bine lumea din jur. Insa oamenii detin si alte simturi in afara...

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Craciunul te duce cu gandul la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni. Insa nu doar prezenta celor dragi te leaga de acest moment din an. Traditiile pastrate si retraite atunci, in jurul bradului, sunt cele care va aduna acasa an de an. Daca v-ati intrebat cum e sarbatorit, insa, Craciunul…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a comentat anunțul facut ieri de șeful PDM privind noile numiri la Guvern. Voronin spune ca majoritatea numelor nu ii sunt cunoscute, iar numele cunoscute, fiind membri ai altor guverne precedente, sunt politizate, deși partidul…