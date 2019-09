'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar, candidatul Spaniei la Oscarul pentru cel mai bun film internaţional Aflat in Canada la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF), unde isi va prezenta filmul, Almodovar a regretat ca nu a putut participa la ceremonia de la Madrid unde joi a fost anuntat filmul care va reprezenta Spania la premiile Oscar 2020.



Almodovar a dorit sa impartaseasca bucuria alaturi de "toti actorii si tehnicienii care au participat la realizarea filmului. Multumim Academiei spaniole de film pentru ca ne-a oferit aceasta mare oportunitate. Multumim din inima!", a spus el.



Antonio Banderas, laureat cu Palme d' Or pentru cel mai bun actor la Cannes, este…

Sursa articol: dcnews.ro

