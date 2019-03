Stiri pe aceeasi tema

- Minodora și soțul ei, Liviu, implinesc 14 ani de casnicie, iar cu aceasta ocazie, cei doi au fost invitați in cadrul unei emisiuni tv, unde au vorbit despre relațioa lor cu bune și rele. "Pe 1 martie de ziua mea se fac 14 ani de casnicie. Fac 41 de ani. Marco este pianist, ii place. In casa schimb totul,…

- Comediana franceza Valerie Lemercier pregatește un film documentar despre Celine Dion. Producția va avea un buget de 23 de milioane de dolari și va fi lansata cel tarziu in 2020, anunța Variety. Cantareața canadiana a fost de acord cu acest proiect și a oferit studiourilor French Gaumont dreptul de…

- Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries, a fost gasita fara viața, in camera unui hotel londonez. Avea doar 46 de ani. Cantareața a murit inecata in cada, intoxicata cu alcool, potrivit raportului medicilor legiști britanici, facut public in septembrie anul trecut. La…

- Miley Cyrus a purtat zilele trecute un tricou cu mesajul „Protect kids. Not guns” (Protejați copiii, nu armele). Cantareața și-a intarit astfel poziția privind controlul armelor de foc. Și ce e ridicol e faptul ca oul kinder e interzis de mult timp in SUA, dar nu și armele. Dupa lansarea videoclipului…