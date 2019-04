Stiri pe aceeasi tema

- Runda a 13-a de la Liga Elitelor a fost benefica doar pentru juniorii Under 19 ai Universitatii Craiova. Trupa lui Ionut Stancu a facut „ravagii“ duminica la Resita, impunandu-se cu „doar“ 7-0 in fata celor de la CSM Scolar, golurile ...

- Reprezentantele Doljului de la Liga a III-a – seria C au facut o treaba excelenta in runda precedenta, cand au contabilizat maximum de puncte, si acum isi doresc sa repete figura. Echipa secunda a Universitatii Craiova intalneste in etapa a ...

- Runda a 19-a s-a dovedit benefica pentru formatiile Doljului de la Liga a III-a, seria c, toate trei cunoscand succesul in confruntarile de astazi. Un meci nebun s-a disputat pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, acolo unde CSO Filiasi a primit ...

- Runda a 18-a de la Liga a III-a, seria 3, programeaza vineri, de la ora 15.00, pe stadionul „Extensiv“, duelul a doua dintre reprezentantele Doljului, Universitatea II Craiova si CSO Filiasi. Se anunta o partida viu disputata, la fel ca ...

- Echipa secunda a Universitații Craiova a remizat, scor 0-0, in partida susținuta ieri, pe stadionul „Extensiv“, in compania formației Astra II, contand pentru etapa a 16-a din Liga a III-a, seria 3. In ciuda scorului „alb“, cele doua formatii au ...

- Devis Mangia, antrenorul Universitații Craiova, a vorbit despre ce Mihai Balașa a spus ca oltenii i-au luat la mișto cand portarul Mirko Pigliacelli a batut penalty in meciul cu FCSB. Devis Mangia a vorbit inaintea meciului cu Astra, de luni, și a spus ca și-ar dori ca jucatorii adverși sa nu mai vorbeasca…

- Echipa masculina de handbal a Universitatii Craiova s-a impus fara probleme, scor 40-29 (20-10), in partida susținuta sambata, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, in fața formatiei CSU Poli Timișoara, din prima etapa a returului Diviziei A, seria C. A fost ...