Doljean prins la furat de lemne

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Daneți și Postului de Poliție Marșani au depistat in flagrant miercuri, 27 februarie, un barbat de 40 de ani, din Marsani, care avea asupra sa o arma de tir, cu aer comprimat, neletala, ...

- La data de 26 februarie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au fost sesizati de seful de tura, din cadrul unui supermaket, despre faptul ca a retinut o persoana care a incercat sa sustraga bunuri. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca un tanar…

- La data de 22 februarie a.c., politisti din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești s-au sesizat cu privire la faptul ca, in perioada 18-22 februarie a.c., persoane necunoscute ar fi taiat ilegal și sustras mai mulți arbori de esența carpen, de pe un teren cu vegetație forestiera situat…

- Un barbat de 29 de ani din comuna gorjeana Barbatești este acuzat ca a sustras mai mulți arbori de esența carpen, de pe un teren cu vegetație forestiera situat pe raza comunei Barbatești. "Materialul lemnos in volum de aproximativ 2 metri...

- Politisti din cadrul Postului de Poliție Gangiova au fost sesizați miercuri, 13 februarie, de un barbat de 73 de ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, persoane necunoscute au patruns, prin escaladare, in locuința ...

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au identificat in trafic un tanar de 18 ani, din comuna gorjeana Padeș, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 671 Apa Neagra, cu care transporta aproape cinci metri cubi de le...

- Doi tineri in varsta de 22, respectiv 26 de ani, din municipiul Fagaraș sunt cercetati de oamenii legii, dupa ce au fost prinsi, miercuri, in timp ce furau lemne din curtea unei societati comerciale. In aceeași zi, in jurul orei 14.00, indivizii au intrat in incinta unei societați comerciale, printr-o…

- La data de 6 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de poliție Polovragi au identificat un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Baia de Fier, in timp ce taia doi arbori de esența fag, cu diametrul la cioata de 52, respectiv 33 cm, dintr-un punct situat pe raza localitatii. Materialul…