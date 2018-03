Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și in parteneriat cu Consiliul Local și Primaria Municipiului Craiova, sarbatorește Ziua Olteniei, aducand in fața publicului incepand cu data de 21 martie, expoziția intitulata Personalitați din Oltenia dedicata catorva figuri remarcabile…

- Prima Conferința Județeana de Alegeri ALDE Dolj de dupa Congresul ALDE din aprilie 2017 a reunit la Complexul Expozițional din Craiova circa 800 de delegați din toate cele 111 localitați ale județului. La conferința au fost prezenți secretarul general al ALDE, ...

- Craiovenii și nu numai sunt invitați luni, 19 martie 2018, de la ora 11.00, sa redescopere lumea frumoasa a Olteniei și sa evoce momente din istoria noastra de olteni, in deschiderea primei acțiuni din cadrul evenimentului Ziua Olteniei – ediția ...

- Olimpiada de Limba Germana Moderna, etapa județeana, s-a desfașurat la Liceul Reformat “Wesselenyi” Zalau, si a presupus doua probe de ințelegere a mesajului scris și audiat si o proba de producere de mesaje scrise. La testul scris au participat patru elevi de gimnaziu și 24 de liceeni. Pentru nivelul…

- A treia editie a Targului de turism al Olteniei s-a deschis, vineri, la Centrul Multifunctional din Craiova, eveniment la care participa, timp de trei zile, zeci de expozanti. Organizatorii au anuntat ca se asteapta la circa 7.000 de vizitatori in acest an, cu 30% mai mult decat in 2017, si vor pune…

- Anul acesta a crescut numarul cadrelor didactice care intra in restructurare, 37 de unitați școlare din Craiova și județ urmand sa imputineze posturile. Cei mai afectați sunt invațatorii, educatoarele, profesorii de limba și literatura romana, profesorii de istorie, geografie, dar ...

- Vineri, in jurul orei 23:00, un barbat a intrat intr-o agenție de pariuri de pe strada Calea București, zona Complexul Unirea și, sub amenințarea unui pistol, i-a cerut angajatei banii incasați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj, echipa de polițiști care…

- Meciul CSU Craiova – Dinamo, care se va disputa, marti, de la ora 17.00, la Craiova, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Horatiu Fesnic. Fesnic va fi ajutat de asistentii Valentin Avram si Alexandru Cerei.Arbitru de rezerva va fi Iulian Calin, iar observatori Eduard…

- Trei autoturiesme au fost implicate in urma cu o ora intr-un accident petrecut pe Calea Bucuresti la intersectia cu Drumul Muntenilor. Potrivit IPJ Dolj, in urma acestei tamponari o persoana a fost ranita. M.Vasile, de 34 de ani, din Craiova, ...

- Politisti din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Coșoveni l-au depistat, sambata dupa-amiaza, pe Ioan B., de 40 ani, din municipiul Targu Mureș, judetul Mureș, in timp ce conducea pe DJ 652, in comuna Ghindeni, judetul Dolj,o autoutilitara ce tracta o ...

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe DE 70, la circa 20 de kilometri de Craiova, spre Bals, dupa ce un TIR a alunecat cu partea dreapta spate in șanț. Potrivit IPJ Dolj, circulația nu ...

- Politistii de proximitate de la Sectiile de Politie din Craiova au organizat azi, cu ocazia zilei de 1 Martie, o activitate dedicata doamnelor si domnisoarelor, oferind martisoare, insotite de sfaturi preventive utile. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, intiativa politistilor ...

- Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj, Federatia Romana de Fotbal a decis reprogramarea partidei CS U Craiova - Dinamo din ”sferturile” Cupei Romaniei.

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Politisti din cadrul Compartimentului Urmariri l-au depistat, ieri, in comuna Sopot, județul Dolj pe T. Marinel Florian, de 19 ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis o semnalare in baza unui mandat ...

- Polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publica din cadrul I.P.J Dolj au desfașurat, in perioada 18 ianuarie – 16 februarie 2018, o activitate pe linia prevenirii și combaterii faptelor in care sunt implicați cainii periculoși sau agresivi. La actiune au participat ...

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Recent, la Craiova, cu ocazia dezbaterii bugetului de cheltuieli al orașului pe anul 2018, primarului Mihail Genoiu i s-a pus din nou in vedere organizarea unui referendum impotriva centralei nucleare de la Kozlodui și a investițiilor pe care bulgarii le fac acolo, scrie Gazeta de Sud . Luminița Simoiu,…

- FC U Craiova 1948 a disputat astazi o partida amicala pe stadionul "Aripile" din capitala Olteniei cu AFC Rapid pe care a invins-o, scor 4-0. Balan, cu un hattrick, și Girbița au fost marcatorii craiovenilor. Pentru olteni a debutat astazi și Mihai Dina, care a revenit in fotbal la liderul Ligii a 4-a…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 16.02.2018, incepand cu ora 16,30, lansarea volumului „Prin labirintul vieții. Versuri despre oameni…și pentru oameni”, autor Constantin Chelaru. Evenimentul va fi moderat de Cristina Balașoiu. Invitați vor fi: Ion Raduț, poet; prof. Carmen Ștefanescu, epigramist;…

- SC Compania de Apa Oltenia a anunțat intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, pentru astazi pana la ora 20.00, in scopul remedierii unei avarii la aceasta conducta, ...

- Cinci cazuri de gripa au fost depistate in judetul Dolj, iar numarul cazurilor de viroze si pneumonii a crescut foarte mult in aceasta perioada. La Spitalul de Boli Infectioase din Craiova a fost limitat accesul, iar vizitele se mai pot face doar in intervalul orar 17.00 - 19.00.

- La data de 09 februarie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei mun. Alba Iulia au identificat 5 barbati, V.V. de 40 ani si B.I. de 29 de ani, M.A. de 32 de ani, S.M de 26 de ani si I.O. de 48 de ani, toti din Craiova, jud. Dolj, ca persoane banuite de […]

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- Trei persoane din Craiova sunt cercetate penal pentru tentativa de furt si complicitate la furt, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute au incercat sa sustraga curcani din curtea unei femei, de 59 de ani, din comuna gorjeana Jupanesti. Este vorba ...

- M. Ionut, de 22 de ani, din Bratovoești, a condus aseara un auto din direcția Craiova spre Bechet și pe fondul vitezei, in comuna Teasc, intr- o curba a pierdut controlul, a patruns pe sensul opus și a intrat in ...

- Alexandru O., de 26 de ani, din Craiova, este cerectat pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce a lovit, aseara, un barbat de 37 de ani, cu un corp dur in zona capului. Potrivit IPJ Dolj, cei doi ...

- Investițiile realizate de Consiliul Județean (CJ) Dolj la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova au fost trecute in revista de secretarul de stat ...

- David Craciun, in varsta de 10 ani, din orasul Calafat, fost muscat de cainii maidanezi, iar din cauza leziunilor suferite a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova. Copilul a fost plimbat prin trei spitale pentru ca niciunul nu avea vaccin antirabic.

- Politistii craioveni au fost nevoiti sa foloseasca focuri de arma pentru prinderea unor tineri care au patruns intr-un magazin in noaptea de sambata spre duminica. Astfell, potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, in noaptea de 20/21.01.2018, in jurul orei 01: ...

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 21-01-2018 ora 4 Nr. mesajului : 3 Valabil de la : 21-01-2018 ora 5:00 pana la : 21-01-2018 ora 10:00 In zona : Județul Vrancea: Adjud, Focșani, Marașești, Odobești, Panciu, Bolotești, Campineanca, Cotești,…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a venit ieri la Craiova special pentru ziua de naștere a lui Florin Spanu, președintele formației CSO Filiași și totodata vicepreședintele AJF Dolj, care a implinit 50 de ani. Cu acest prilej, a vizitat sediul forului ...

- Surse guvernamentale au relatat marți dimineața ca președintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea ca premier interimar a vicepremierului Paul Stanescu, propunerea facuta de PSD dupa demisia premierului Mihai Tudose. Potrivit surselor citate, Klaus Iohannis il va nominaliza ca premier interimar pe…

- Capitala si 15 judete din tara se afla sambata sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 16.00, respectiv ora 14.00, urmand ca intensificarile vantului sa atinga la rafala viteze de pana la 65 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform News.ro…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a II-a, care sunt parte a Brigazii Multinationale Sud-Est, a avut loc vineri la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Craiova. In cadrul ceremoniei s-a prezentat…

- Un barbat de circa 80 de ani a decedat joi dupa-amiaza intr-un hipermarket din Craiova, in urma unui stop cardio-respirator.Potrivit ISU Dolj, dupa ce batranului i s-a facut rau in magazin, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, insa acesta nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare,…

- Politistii rutieri au organizat in perioada 5 – 7 ianuarie, atat in municipiul Craiova cat si in județul Dolj, acțiuni pe linia prevenirii si evenimentelor rutiere produse pe fondul unor cauze generatoare precum viteza neregulamentara, consumul de alcool la volan ...

- Stela Popescu, Mircea Ionescu Quintus, Ion Besoiu... Cine ne-a parasit in 2017 Anul 2017 a fost ultimul pentru nume mari ale scenei artistice, dar și politice romanești. IANUARIE18. - Actorul Ion Besoiu, figura emblematica vreme de 60 de ani în teatrul si filmul românesc, director…

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand…

- Un barbat de 52 de ani din Motru, judetul Gorj, a decedat miercuri dupa-amiaza dupa ce, intr-un hipermarket din Craiova, a cazut peste el un container. Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs in urma manevrarii gresite a unui motostivui...

- Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor inspectoratului de Politie al judetului Dolj, miercuri, in jurul pranzului, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Voicu pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Pentru aceeasi infractiune va fi judecat si Dan Lucian…

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie o tanara din Dolj sub rotile trenului. Femeia a fost arestata si este acuzata de omor si tentativa de omor. A cerut ieri sa fie plasata in arest la domiciliu, insa cererea a fost respinsa.

