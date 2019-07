Un plutonier adjutant in cadrul ISU Oltenia, in varsta de 46 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de trafic de influenta, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 300 dolari de la un martor denuntator, pentru a-i facilita plata unor taxe vamale mai mici la Vama Craiova pentru un autoturism de lux. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, prinderea in flagrant a fost realizata de catre ofiterii DGA, sub coordonarea procurorului militar desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timisoara, dupa ce o persoana…