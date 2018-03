Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la propunerea societatii…

- Circa 6,2 kg de heroina au fost descoperite vineri de o echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti romani si bulgari, intr-o masina cu care calatoreau doi cetateni bulgari.Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj, cei…

- Autoritatile locale din Dolj au decis, joi, suspendarea tranzitarii cu bacul peste Dunare in punctul de trecere a frontierei Bechet din cauza cresterii nivelului fluviului si a inundarii caii de acces spre feribot. 'Din cauza conditiilor hidrologice (cresterea cotelor apelor fluviului Dunarea), autoritatile…

- Autoritatile locale din Dolj au decis, joi, suspendarea tranzitarii cu bacul peste Dunare in punctul de trecere a frontierei Bechet din cauza cresterii nivelului fluviului si a inundarii caii de acces spre feribot. "Din cauza conditiilor hidrologice (cresterea cotelor apelor fluviului…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun a emis Decizia exhaustiva nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun: “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national…

- CNAIR anunța ca vor fi posibile probleme cu emiterea rovinietei, joi și vineri, din cauza unor lucrari la sistemul informatic. POtrivit CNAIR, joi, in intervalul orar 14:00 – 20:00, și vineri, intre orele 01:00 – 06:00, este posibil ca emiterea rovinietelor și a peajelor sa fie ingreunata/intrerupta…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata incepand cu ora 13:15. Circulatia cu bacul a fost oprita vineri seara din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea…

- S-a reluat circulatia cu bacul pe Dunare, intre Tulcea si Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata sambata, 17 martie, incepand cu ora 13,15. Circulatia fusese oprita vineri, 16 martie , din cauza desprinderii…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca sambata a fost reluata, incepand cu ora 13,15, circulatia cu bacul pe Dunare intre judetele Tulcea si Galati. Circulatia fusese oprita vineri din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor din localitatea…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 8000 de articole textile, incaltaminte si parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetateni turci si un ucrainean au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat…

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Romania va fi reintrodusa pe harta marilor turoperatori din turism dupa ce se anunțase, in urma cu cateva saptamani ca țara noastra a fost scoasa din cataloagele de promovare „Am fost contactat de ministerul turismului și de principalii jucatori din piața. Vrem sa facem tot posibilul sa reevaluam pozițșia…

- In contextul problemelor foarte grave legate de navigabilitatea Dunarii pe sectorul dintre Romania și Bulgaria, situație care persista de foarte mult timp, precum și a refuzului repetat al autoritaților bulgare de a-și asuma obligațiile ce le revin, europarlametarul PSD Claudia Țapardel a inaintat…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- O coloana de camioane lunga de peste zece kilometri este formata, luni, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana), iar soferii reclama ca asteapta de sapte – opt ore controlul documentelor, in timp ce autoritatile sustin ca se asteapta patru ore. Mai…

- Fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev (53 de ani), a explicat cum se vad de la sud de Dunare progresele Romaniei. levneliev, care a condus Bulgaria intre 2012 si 2017, nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca Romania a luat un avans considerabil fata de Bulgaria in ultimii ani. “Romania, in urma…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- Administratia Maritima din Bulgaria si Autoritatea Navala Romana (ANR) au semnat joi un acord cu privire la termenii si procedurile pentru derularea de verificari comune asupra navelor care circula pe sectorul romano-bulgar al Dunarii, a informat Ministerul Transporturilor de Bulgaria, transmite BTA.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare – inmatriculata in…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- Reprezentantii institutului cer autoritatilor statului cu atributii in astfel de cazuri sa ia masurile legale care sunt impuse de lege, conform OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a cultului persoanelor vinovate…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum . "Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Un protocol de colaborare intre Muzeul Judetean Giurgiu si Muzeul Regional din Ruse, Bulgaria, a fost semnat miercuri la Giurgiu, in prezenta directorilor celor doua institutii si a unor istorici, muzeografi si graficieni de pe ambele maluri ale Dunarii. “Ne dorim ca relatia noastra sa nu fie una formala,…

- O batrana din Hunedoara și-a recuperat cei 3.600 pierduți pe strada, bani ce reprezentau ajutorul de inmormantare pentru fiul sau. O femeie din orașul Brad, județul Hunedoara, a gasit, miercuri, 3.600 de lei in fata unui magazin si i-a dus la Politie, oamenii legii analizand imaginile de pe camerele…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Astazi, 06.02.2018, incepand cu ora 12.00, in prezenta domnului chestor general de politie Buda Ioan, inspectorul general al Poliției de Frontiera Romane, a avut loc analiza activitatii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu in anul 2017. De asemenea, la activitate au luat parte…

- In data de 05.02.2018, incepand cu ora 11.00, la sediul Centrului de Formare Profesionala a Personalului Navigant, situat in zona ecluzei - Agigea, a avut loc sedinta de evaluare a activitatii institutiei, in prezenta domnului chestor general de politie Ioan BUDA, inspector general al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Bulgaria si Romania vor sa construiasca un al treilea pod intre ele, peste Dunare. In acest context, Boiko Borisov a zis: "Mi-aș dori mult sa inceapa al treilea pod peste Dunare, dar trebuie, in sfarșit, sa inceapa sa funcționeze modelul romanesc". Apoi, premierul bulgar a spus ca fix cand…

- Persoanele care au in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru acesta, cu exceptia cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat…

- Procuorrii DNA l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Ionuț Ifrim, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, pe care il acuza de șantaj și cumparare de influența. In rechizitoriul transmis Tribunalului București procurorii arata ca in 28 aprilie 2017, in calitate…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Case, masini, telefoane si abonamente - toate au preturi in euro, in Romania - iar de cand moneda europeana a crescut spectaculos, dam pe aceste bunuri si servicii din ce in ce mai multi bani. Fenomenul este unul aparte, spun specialiştii, deoarece nici Polonia, Ungaria şi Bulgaria sau Cehia…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …

- Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare populara in vederea obținerii unei declarații de independența fața de statul de la sud de Dunare, scrie site-ul televiziunii naționale NOVA, din Bulgaria. Organiza...

- Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare populara in vederea obținerii unei declarații de independența fața de statul de la sud de Dunare, scrie site-ul televiziunii naționale NOVA, din Bulgaria. Organizatorul acestui „referendum” la nivel local, Boris Kamenov, a declarat…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…