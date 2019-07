Stiri pe aceeasi tema

- La Admiterea in liceu din anul 2018, primele 50 de specializari au fost din 12 județe și București, potrivit listei specializarilor de pe site-ul ministerului Educației,static.admitere.edu.ro. La nivel de țara, la admiterea in liceu de anul trecut, cele mai multe specializari au fost din București –…

- de Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea și Catalin TolontanAnul trecut, US Border Patrol, Poliția de Frontiera americana, a capturat și expulzat 449 de romani intrați ilegal in SUA și doar 194 de cubanezi aflați in aceeași situație. Teritoriul sterp și periculos dintre Mexic și statul…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la intersectia strazilor Maria Tanase si Florilor, din Craiova, in urma caruia trei persoane au fost ranite usor. Potrivit IPJ Dolj, se pare ca accidentul unui autoturism Opel nu ...

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj s-a intrunit, vineri, in sedinta extraordinara, pentru a aproba noua valoare a proiectului privind modernizarea Drumului Judetean (DJ) 552 Craiova – Cetate, un proiect finantat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Cresterile ...

- Echipele a opt instituții de invațamant din țara au participat la turneul final „Olimpiada Gimnaziilor”, organizat in perioada 13-16 mai la Complexul Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani. Printre acestea, și reprezentanta județului nostru, formația Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Ploiești, antrenata…

- ARAD. Prima ediție a festivalului-concurs de literatura patriotica „Sub stindardul tricolor” și-a desfașurat recent la Cercul Militar Arad ultima etapa și anume simpozionul festiv. Șase instituții din Arad au colaborat la organizarea festivalului: filialele județene ale asociațiilor rezerviștilor…

- Penultima etapa din Liga Naționala de handbal feminin programeaza astazi, printre altele, meciurile SCM Rm. Valcea - CSM Slatina și CSM București - SCM Craiova. Echipa din Valcea are nevoie de o victorie pentru a caștiga titlul. Ambele partide vor incepe la ora 17.30 și vor fi transmise de TVR HD. Programul…

- ”N-am zabovit decat vreo 3 minute la transmisia de la mitingul PSD de la Craiova. Și, pentru ca nu aveam ochelarii pe nas, poate cineva sa-mi spuna daca a numarat cate pancarte cu injuraturi la adresa lui Iohannis, sau Cioloș, sau macar Orban, cate desene vulgare și cate papuși spanzurate erau pe-acolo?…