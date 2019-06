Dolj: Protest al locuitorilor din Baia de Aramă; oamenii cer anularea adopţiei Sorinei Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de catre o familie de romani care locuieste in SUA. Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori din Baia de Arama protesteaza si solicita anularea adoptiei. "Sorina merita un viitor in Romania alaturi de familia ei", "Pentru ce o vreti pe Sorina, daca ea nu va vrea?", "Nu plecam fara Sorina" sunt cateva din mesajele scrise pe pancartele cu care oamenii au venit din Baia de Arama la Craiova,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

