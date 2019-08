Dolj: Poliţiştii au confiscat 760.000 de ţigarete provenite din contrabandă Politisti specializati in investigarea infractiunilor economice din cadrul IPJ Dolj au indisponibilizat, joi, 760.000 de tigarete provenite din contrabanda dupa ce au prins in flagrant un barbat 35 de ani, din Craiova si unul de 40 de ani, din Drobeta Turnu Severin, in timp ce incercau sa finalizeze o tranzactie. Potrivit unui comunicat de presa, in urma controlului efectuat asupra autoturismelor folosite de cei doi barbati, politistii au constatat ca intr-unul se aflau trei baxuri a cate 500 de pachete de tigari, iar in celalalt autoturism, un bax cu 500 de pachete de tigari, toate fara marcaje… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

