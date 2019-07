Dolj: Pesta porcină africană, confirmată în 12 localităţi din judeţ Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 12 localitati din judetul Dolj, cu un numar de 62 de focare confirmate si 11 focare cu suspiciune de boala, iar pana acum au murit afectati de PPA 118 porci si alti peste 1.100 au fost ucisi de urgenta pentru lichidarea focarelor de boala.



Potrivit unui comunicat al DSVSA Dolj, in cinci localitati - Teasc, Gighera, Nedeia, Zaval si Pisculet - porcinele au fost ucise preventiv din cauza numarului mare de focare de boala, iar in judet au fost gasit morti 13 mistreti din cauza PPA. Conform situatiei intocmite in judet, cei mai multi porci omorati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

