Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, politistii au fost sesizati, luni, cu privire la faptul ca, in apropierea unui bar din comuna Teasc, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de politie care au restabilit ordinea si linistea…

- A fost bataie in centrul Ploieștiului, in noaptea de Revelion, la scurt timp dupa miezul nopții! Altercația a avut loc chiar in parcul Toma Socolescu, de unde s-au dat artificiile, iar cei implicați ar fi pornit scandalul pe fondul consumului de alcool, a reieșit din cercetari. In scandal au fost implicați…

- Un numar de 13 barbati din Calafat, judetul Dolj, au fost retinuti, luni, pentru 24 de ore, fiind acuzati de savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, tulburarea ordinii si linistii publice, incaierare si lovire sau alte violente, dupa ce, in urma cu o saptamana, au fost implicati intr-un scandal…

- In cursul serii de luni, 17 decembrie, mai multi politisti din cadrul IPJ Dolj au efectuat 12 percheziții domiciliare, la locuințele mai multor persoane din municipiul Calafat. 13 barbați din Calafat sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, ...

- Polițiștii clujeni au identificat, depistat și reținut doi barbați, pentru comiterea infracțiunilor de taiere fara drept de arbori, furt de arbori, fals intelectual și uz de fals. Un camion cu remorca, un tractor articulat forestier (T.A.F.), peste 100 metri cubi lemn și un motoferastrau au fost indisponilizate…

- Sase barbati au fost retinuti de politistii sibieni, fiind suspectati ca, in iulie anul trecut, au fost implicati intr-un scandal care a avut loc in orasul Dumbraveni si in urma caruia mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- UPDATE: Cei trei tineri reținuți de polițiști pentru furt și talharie calificata au primit mandate de arestare pentru 30 de zile. Miercuri, 31 octombrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale și Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, au ...

- Ofiterii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, insotiti de politisti din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale, au facut, ieri, 12 perchezitii domiciliare la mai multe persoane suspectate de braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Sase barbati sunt suspectati ca…