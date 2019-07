Dolj: Olguţa Vasilescu, realeasă în funcţia de preşedinte al PSD Craiova Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost realeasa, sambata, in functia de presedinte al PSD Craiova in cadrul conferintei acestei organizatii, la care au participat peste 600 de membri. Vasilescu a fost realeasa prin vot deschis, cu unanimitate, fiind singurul candidat pentru sefia PSD Craiova, asa cum s-a intamplat si pentru celelalte functii de conducere din organizatie. Olguta Vasilescu a declarat in fata delegatilor ca isi propusese sa nu mai candideze pentru functia de presedinte al PSD Craiova, insa a motivat ca nu doreste ca dezbinarea care exista in administratia locala sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

