- O cultura de grau de pe cinci hectare si o combina agricola au fost distruse intr-un incendiu izbucnit, luni, la iesirea din localitatea Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit Agerpres. Conform ISU, dupa ce initial a fost…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 20:30, in Sebeș pe strada Calarași. Potrivit ISU Alba un container cu deșeuri plastice a luat foc, la o firma de dezmembrari auto. La fața locului au intervenit pompierii din Sebeș cu o autospeciala. Știre in curs de actualizare. Citește INCENDIU in…

- 150 de copii instituționalizați din 18 județe ale țarii se vor intrece sambata, 22 iunie 2019, de la ora 11.00, pe Platoul Inima Reginei Maria din Bran, pentru trofeul al celei de-a IV-a ediții a Festivalului Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Rasuna Cetatea“, organizat de Direcția…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe Dunare, de miercuri pana pe 15 iunie, iar pentru intervalul 8 - 13 iunie avertizarea este cod portocaliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit hidrologilor, in intervalul 5 iunie ora 600 – 15 iunie ora 16.00 intra in vigoare o avertizare cod galben…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2019. In cadrul acesteia au fost inregistrate un numar de de 846.619 cereri, pentru o suprafata declarata la plata de 9.711.211,43 hectare. Printre judetele fruntase se afla…

- Prima statie de irigatii din tara cu panouri fotovoltaice a fost inaugurata azi, la Calarasi. La eveniment participa sute de fermieri, reprezentanti ai autoritatilor locale, dar si centrale, inclusiv ministrul agriculturii, Petrea Daea. UPDATE: In aceste momente, ministrul Agriculturii ...

- Capitala și alte 18 județe se afla sub avertizare de cod galben de vant puternic pana miercuri seara, 1 mai 2019. Bucureștiul si 18 judete din sudul si estul tarii intra miercuri dimineata sub o atentionare cod galben de vant puternic, cu viteze la rafala de pana la 75 km/h, valabila pe tot parcursul…