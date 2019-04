Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a anuntat spitalele si farmaciile cu program permanent in perioada Sarbatorilor Pascale si a sarbatorii legale de 1 Mai, respectiv 26 aprilie 2019 – 05 mai 2019.

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au verificat in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale peste 400 de obiective – unitați de industrie alimentara, unitați de vanzare cu amanuntul, piețe agroalimentare, centre pentru sacrificarea mieilor, laboratoare…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Arad informeaza populația ca in perioada Sarbatorilor Pascale asistența medicala de urgența prespitaliceasca și spitaliceasca in județul Arad va...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat controale, la nivel national, la 435 de operatori economici care comercializau peste si produse din peste, iar aceste verificari vor continua si in perioada urmatoare, transmite ANPC intr-un comunicat de presa. Ȋn urma controlului…

- Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Targu Jiu primeste cereri din partea persoanelor nevoiase pentru a beneficia de tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Cererile se pot depune pana la jumatatea lunii aprilie. Valoarea unui tichet este de 40 de lei, in total 800 de persoane…

- La nivelul judetului a fost organizata o actiune pentru verificarea modului in care agentii de paza se conformeaza obligatiilor ce le revin in baza fisei postului.Politistii au efectuat controale la 103 de obiective, ocazie cu care au fost verificati 114 agenti de paza, impotriva a 20 dintre acestia…