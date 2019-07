Dolj: Mitropolia Olteniei a marcat împlinirea a 11 ani de la întronizarea Înalt Prea Sfinţitului Irineu Mitropolitul Olteniei le-a vorbit celor prezenti despre jertfa Sfantului Mare Mucenic Pantelimon, amintind ca "viata acestuia este atat de impresionanta si plina de exemple de fapte bune, de minuni pe care le-a savarsit".



"Azi cinstim pe Marele Mucenic Pantelimon, vindecatorul, tamaduitorul de boli, doctorul fara de arginti, cel care in timpul vietii sale a practicat arta medicinei si apoi, prin sfarsitul sau martiric, a devenit ocrotitorul doctorilor si vindecatorul bolnavilor. Viata sfantului Mare Mucenic Pantelimon este atat de impresionanta si plina de exemple de fapte bune, de…

