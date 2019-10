Stiri pe aceeasi tema

- Primul proiect, in valoare totala de peste 9 milioane euro, asigura fonduri pentru modernizarea a peste 1,4 hectare de spatii pietonale, precum si achizitionarea a 6 autobuze electrice si 75 de biciclete Municipalitatea din Fagaras a pregatit si depus la ADR Centru, in vederea finantarii prin Axa Prioritara…

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi a cincea statie de carburanti Rompetrol din municipiul Craiova strada Henry Ford, nr. 12 . Investitia totala se ridica la circa 1,5 milioane USD si asigura crearea a 15 noi locuri de munca."Noua statie…

- Primaria Blaj a reluat licitatia ce vizeaza reabilitarea si modernizarea Parcului Veza din municipiu, dupa ce precedenta procedura publica a fost anulata. Precedenta procedura, cu o valoare estimata de 3.102.577 lei a fost anulata la sfarsitul lunii august dupa ce s-a trecut la analiza ofertei financiare…

- Primaria Timișoara a reușit sa caștige un proiect european cu scopul modernizarii ambulatoriului unei importante clinici din oraș. Este vorba de ambulatoriul din cadrul Clinicii de Balneologie a Spitalului Municipal Timișoara, contractul de finanțare fiind semnat astazi. „Iata, un nou proiect pe fonduri…

- ATENȚIE! Pana in 10 septembrie 2019 Consiliul Județean Sibiu primește oferte pentru achiziția serviciilor de proiectare, execuție lucrari și dotari la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sibiu. Read More...

- Consiliul Local Craiova a aprobat in sedinta de joi, cu votul majoritatii consilierilor PSD, alocarea sumei de 1,12 milioane lei pentru organizarea unui spectacol pe Stadionul "Ion Oblemeco", la care sa participe cei mai cunoscuti cantareti romani

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat, luni, contractul de finantare pentru reabilitarea si modernizarea DJ 242A, pe ruta Radesti – Cruceanu – Beresti – Beresti-Meria – Ganesti. In cadrul acestui proiect vor fi modernizati 18 kilometri de pe DJ 242A, vor fi reabilitate…

- Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, marti, ca modernizarea DJ 552 Craiova - Cetate reprezinta cel mai amplu proiect derulat de CJ in actualul exercitiu financiar, din punct de vedere al valorii. "In egala masura, este si una dintre cele mai semnificative investitii in domeniul…