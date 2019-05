Dolj: Instalaţie-prototip pentru irigarea terenurilor de lângă canale, pusă în funcţiune în comuna Călăraşi Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca acest sistem, care costa in jur de 5.000 de euro, va fi pus la dispozitia tuturor celor care au terenuri de-a lungul canalelor de irigatii si doresc sa cultive legume. 'Dorim sa dam posibilitatea proprietarilor care au terenul de-a lungul canalului de irigatii, dar nu exista retea de canale secundare, sa poata sa irige. Si atunci ne-a venit ideea sa face astfel de module cu energie fotovoltaica. Este un prototip format din 10 panouri fotovoltaice de cate 300 de wati, o pompa care trage apa din canal cu un debit de pana la 150 litri pe minut,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

