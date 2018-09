Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19 — 21 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Cpt Puica Nicolae” al Județului Argeș, cu sprijinul Primariei Mioveni și al Groupe Renault Romania, va organiza Competiția Naționala de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat, faza naționala. In aceasta etapa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Oltenia” al județului Dolj recruteaza candidați pentru concursul de admitere in instituția de invațamant a Ministerului Afacerilor Interne care școlarizeaza elevi in beneficiul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Școala de Subofițeri de Pompieri…

- Un baiat in varsta de șase ani, din Craiova, județul Dolj, a fost atacat, joi, de cainele vecinilor, un Amstaff, in timp ce se afla pe o strada din localitate, cu bunica lui. Copilul a fost transportat la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Incidentul a avut loc pe strada Lalelelor, din…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Accidentul s-a produs dupa ce viaductul s-a rupt, iar prefectul de Dolj sustine ca acesta era in reparatii, iar circulatia feroviara pe acel fir trebuia sa fie inchisa. Conform Infotrafic,…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Un baiat in varsta de 9 ani s-a inecat sambata, in raul Jiu, in timp ce fratele sau mai mare si un alt copil sunt dati disparuti, fiind cautati de politisti si localnici, iar la fata locului au fost trimise si echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Un copil in varsta de doi ani a cazut intr-o fantana adanca de circa 15 metri, in județul Dolj. EVZ a aflat ca micuțul a fost salvat de intervenția unui pompier al ISU Dolj care a avut curajul sa intre dupa el.

- Pompierii intervin pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr-o fantana in județul Dolj. Incidentul s-a petrecut duminica dimineața in localitatea Cosoveni. Potrivit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, fantana in care a cazut copilul are peste 15 metri adancime, iar misiunea este…