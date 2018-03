Dolj: Două tronsoane de drum, unul judeţean şi unul comunal, inundate şi închise circulaţiei Un tronson de drum judetean si unul comunal au fost inundate, marti dimineata, si inchise circulatiei in judetul Dolj, in urma precipitatiilor si a scurgerii apei de pe versanti, produsa de topirea rapida a zapezii. Potrivit ISU Dolj, DJ 641 Mischii - Caracal, in comuna Pielesti, a fost inundat pe o lungime de 70 metri, precum si drumul comunal 61 Carpen - Orodel, in ambele cazuri circulatia fiind dirijata pe rute ocolitoare. Pana in prezent, la nivelul judetului nu au fost solicitari prin numarul de urgenta 112 pentru interventii de evacuare a apei din gospodarii sau locuinte, a mentionat sursa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

