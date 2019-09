Dolj: CL Podari a respins proiectul de organizare a unui referendum privind construirea fabricii de bioetanol Clariant

Consiliul Local (CL) al comunei Podari a respins joi, in cadrul unei sedinte de indata, proiectul de hotarare privind organizarea unui referendum local pe tema construirii fabricii de bioetanol din celuloza in localitate de catre firma elvetiana Clariant.



Locuitorii au protestat impotriva acestui proiect in repetate randuri pe motiv ca fabrica va fi un potential poluant, care va afecta negativ mediul si sanatatea celor care lucreaza si a celor care locuiesc in vecinatatea mai apropiata sau mai indepartata a obiectivului.



"Pe ordinea de zi a sedintei de indata a CL Podari…