- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au reusit prinderea principalului suspect in jaful comis vineri seara la o agentie de pariuri din Craiova, acesta avand 24 de ani. In prezent, la domiciliul barbatului, din municipiul Craiova, politistii au efectuat o…

- Doi tineri din judetul Galati, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat, au fost identificati si retinuti de politisti, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre doi tineri, de 24 si 25 ani, ambii…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara a prezentat in ultimul an zeci de cazuri in care politistii au dat amenzi de pana la 5.000 de lei si au confiscat masini de transport si drujbe de la persoane acuzate ca au transportat ilegal volume mici de lemne. In instanta, in mai multe cazuri, localnicii…

- Un tanar din Galati a fost retinut de politisti fiind banuit de proxenetism si spalare de bani, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii galateni au efectuat o perchezitie la domiciliul unui tanar de 24 ani,…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Marti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara precum si un mandat de aducere, pe numele unui barbat, in varsta de 42 de…

- Sorin Carțu, fost antrenor al Craiovei și FCSB-ului, a vorbit despre parcursul lui Dinamo din acest sezon. Acesta e de parere ca formația din "Ștefan cel Mare" nu are ce cauta in play-off. "Mai bine pentru Craiova (n.r. daca Dinamo nu ajunge in play-off), macar in obiectivul minim, acela de a prinde…

- Traficul a fost ingreunat duminica dupa masa, in zona Alba Mall din Alba Iulia, din cauza unui accident intre doua mașini, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba. Potrivit polițiștilor, este vorba despre o tamponare fața spate, in urma careia o persoana a fost ranita ușor. Traficul s-a…

- Doua minore din Craiova, ambele in varsta de 14 ani, au fost depistate de politistii de la Sectia 1 Politie Craiova dupa ce au sustras mai multe produse cosmetice dintr-un magazin situat in centrul orasului, se arata intr-un comunicat emis ...

- Devis Mangia, italianul de pe banca lui CS U Craiova, a vorbit despre victoria oltenilor reușita in fața lui Sepsi Sfantu Gheorghe, 1-0. "Sunt mulțumit ca nu am primit gol, chiar asta le-am spus jucatorilor inainte de meci și ma bucur ca acest lucru nu s-a intamplat. Am spus inainte de meci ca meciul…

- Centrul social pentru copii „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei și Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj au organizat saptamana aceasta o sesiune de informare pentru copiii beneficiari, cu privire la modalitațile de obținere și pastrare a securitații personale, pe strada, ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au prins in comuna Podari pe un barbat de 51 de ani din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare in baza…

- Doua femei din municipiul Tecuci au ajuns la spitalul din localitate, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer care a refuzat stabilirea alcoolemiei, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii tecuceni…

- Patru barbați au fost reținuți vineri, pentru un scandal in care au fost implicați, in seara de 31 ianuarie, și in urma caruia un barbat a ajuns la spital. Bataia a avut loc pe strada Popa Șapca din Craiova, cand ...

- Patru barbati de etnie roma din Craiova sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice. Toti au fost implicati intr-un scandal in plina strada in centrul orasului in urma cu doua zile.

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat in timp ce era manevrat de femeie, ea fiind ranita la mana. Medicii spun…

- Alexandru Radu Orbuletu, in varsta de 26 de ani, din Craiova, este acuzat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj de tentativa de omor. Barbatul a lovit cu sabia in cap dupa o sicanare in trafic un sofer.

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- O batrâna de 65 ani si un copil de sapte ani au ajuns la Spitalul Municipal din Tecuci, dupa ce au fost loviti pe o trecere de pietoni din localitate de un sofer care nu le-a acordat prioritate, se arata într-un comunicat transmis joi, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a adus zilele trecute un jucator american. Este vorba de LaMarcus Reed, care are 29 de ani, 1,96 m, joaca pe postul de extrema și vine de la Hapoel Haifa (Israel). Reed ar putea ...

- Rezultatele examenelor de la Academia de Politie pot fi cu usurinta contestate de catre candidati, cata vreme evaluarea psihologica, proba eliminatorie, nu e facuta in centre care au autorizatie. Asa sustine sindicalistul Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Dupa jumatate de an in care a jucat foarte putin la CFR Cluj, Dan Nistor a simtit nevoia de a-si spune varianta conform careia ar fi tinut pe nedrept de Dan Petrescu pe banca de rezerve in Gruia. Protagonistul unui schimb in vara, atunci cand Nascimento si Nistor au schimbat taberele pe…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va disputa duminica primul meci oficial din 2018. Oltenii vor primi vizita formatiei BC Mures, de la ora 19.00, in cadrul etapei a 13-a din Liga Nationala. Oltenii au pierdut ultimele trei jocuri din ...

- Șase tone de sticla sparta au lasat craiovenii in centrul orașului, dupa petrecerea care s-a desfașurat in strada in noaptea de Revelion. Dupa concertul in aer liber care a avut loc, la cumpana dintre ani, in Craiova, una dintre strazile ...

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, scrie News.ro . Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.

- Mai mulți pompieri au intervenit, joi seara, la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuința din Dumbraveni, potrivit Agerpres. Conform primelor informații oferite de Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, o centrala de incalzire a explodat in urma unui scurt circuit la instalația…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca a discutat cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu despre filmuletul controvesat, potrivit caruia anchetatorii sunt incompetenti, afirmând ca Politia este „chiar competenta”. „Eu nu stiu ca doamna sa fi facut o asemenea declaratie.…

- Invins de CS U Craiova (2-1) in ultimul meci din 2017, Dan Petrescu a vorbit, la finalul celor 90 de minute, despre doua faze in care considera ca echipa sa a fost dezavantajata de brigada condusa de Istvan Kovacs. Deranjat de maniera de arbitraj, SuperDan a vorbit, insa, la superlativ despre atmosfera…

- Un accident de circulatie, in care a fost implicata o masina de politie, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in intersectia Centurii de Nord a Craiovei cu strada Calea Bucuresti. O autospeciala a Serviciului Criminalistica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ...

- Circa 8.000 de membri ai PSD Dolj s-au adunat, duminica, in centrul Craiovei, pentru a aduce un omagiu Regelui Mihai prin depunerea de flori si candele la statuia fostului suveran, amplasata intre Teatrul National "Marin Sorescu" si Universitate. „Am hotarat sa venim astazi aici și sa depunem…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din municipiul Resita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.''In jurul orei 23:50,…

- Jaf la o casa de pariuri din Reșița. O grupare de hoți a furat peste 3.000 de euro, dupa ce a dat o spargere, tarziu in noapte, la o agenție de pariu din oraș. Polițiștii ii cauta și cer ajutorul oamenilor sa-i identifice. Cațiva indivizi au reușit, joi seara, aproape de miezul nopții, sa fure caseta…

- Inspectoratul de Politie al judetului Caras-Severin insista in aceste zile sa prezinte metodele prin care hotii fac victime. Febra cumparaturilor, care ii cuprinde pe resiteni si nu numai, ii face pe infractori sa opereze oriunde si la orice ora din zi si din noapte. Pentru a fi in siguranta, politistii…

- Joi, ambasadorul Hans Klemm a vizitat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mureș, Dispeceratul Integrat, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, precum și Centrul de Formare și Punctul Aeromedical SMURD.

- Fiul unei judecatoare din Craiova este acuzat ca a lovit cu o bata un sofer. Andrei Lazar, in varsta de 29 de ani nu este la primul gest de acest fel. De-a lungul anilor el a scapat basma...

- Primele zile de iarna ii prind pe constructorii care se ocupa de asfaltarea strazilor din Craiova cu o serie de lucrari neterminate. Unele dintre ele par chiar abandonate, daca ne gandim la cele demarate in urma cu circa ...

- Departamentul de Fizica al Facultatii de Științe, Universitatea din Craiova și Centrul de cariera și recrutare romano-bulgarorganizeaza maine, 5 decembrie, de la ora 12.00, in Amfiteatrul „Liviu Tatar”, o intalnire intre Dr. Razvan Ghinea, Dr. Ana Maria Ionescu și studenți. ...