Stiri pe aceeasi tema

- 'In cursul acestei zile, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unei altercatii intre mai multi medici de la un spital din Craiova. Politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat ca evenimentul se confirma. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala, sub aspectul…

- Suporteri ai echipelor de fotbal CSU Craiova și FCU Craiova s-au incaierat, sambata seara, in centrul orașului Craiova, ultrașii lasand in urma lor mai multe sticle și pahare sparte in restaurantul lui Gica Craioveanu, potrivit presei sportive.Incidentul a avut loc inaintea unui meci intre…

- Ieri, 1 aprilie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat pe un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Craiova, judetul Dolj, ca persoana banuita de savarsirea a doua furturi care au fost sesizate politiei in zilele de 7 si 11 martie 2019.…

- Polițiști din cadrul din cadrul Posturilor de Poliție Argetoaia si Braloștița, in timp ce patrulau prin Argetoaia, in noaptea de 26 spre 27 martie,au observat un autoturism cu numere provizorii, care a pornit in viteza spre Craiova. Politistii au pornit ...

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat, vineri, la Craiova, in cadrul unei intalniri cu primarii din Dolj organizate la sediul Consiliului Judetean, ca in perioada urmatoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanta de urgenta.…

- * Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, miercuri dimineata, sapte perchezitii in judetele Olt, Valcea si Arges, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala prin operatiuni comerciale fictive in domeniul constructiilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O tanara de 22 de ani, din localitatea Bechet, județul Dolj și un barbat de 39 de ani au fost arestați, joi. Suspecții sunt acuzați ca au pus in circulatie bancnote de 100 de euro contrafacute. Aceștia au fost incatușați in urma unor percheziții. „Politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Politistii anunta ca un dosar penal pentru lovire sau alte violențe a fost deschis dupa ce un barbat a agresat un medic pe holul unitatii medicale, in Galati.Fapta s-a petrecut la data de 20 februarie, iar imediat medicul a alertat politia. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat…