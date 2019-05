Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 69 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Caliacra din localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 0,63 mg l alcool pur in…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat in trafic, un tanar in varsta de 17 ani, care a condus un autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Zizinului din municipiul Brașov, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din punct de vedere…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au depistat in trafic, un tanar in varsta de 17 ani, care a condus un autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Zizinului din municipiul Brașov, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din punct de vedere…

- Un tanar de 15 ani din Oradea a furat o mașina și a condus-o pana in comuna natala, unde a fost oprit de un echipaj de poliție. Polițiștii au constatat ca nu avea permis de conducere și i-au intocmit un dosar penal. Adolescentul ar fi furat mașina din curtea unei firme din Oradea, in noaptea de vineri…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Serviciului Rutier Brașov au depistat, astazi, in trafic, pe bulevardul Garii , un barbat in varsta de 47 ani, care a condus un autoturism folosit pentru efectuarea instruirii practice de conducere auto. Masina avea montata pe pavilion caseta cu inscripția ,,SCOALA”.…

- In urma Programului de Prevenire a Accidentelor Rutiere lansat de IPJ Suceava la mijlocul lunii februarie, politistii sunt decisi sa ia masuri drastice impotriva celor care savarsesc fapte penale la regimul rutier. Chiar daca in ultimele zile mai multe persoane au ajuns in arest, dupa comiterea ...

- Polițiștii din Moinesti au depistat si identificat un tanar de 28 de ani, care ar fi sustras un autoturism si l-ar fi condus fara permis si sub influenta alcoolului. La data de 23 februarie a.c., politistii din Moinesti au fost sesizati de un tanar de 30 de ani, din localitate, despre faptul ca persoane…

- Sapte conducatori auto care au incalcat regulile privind circulatia pe drumurile publice s-au ales cu dosare penale, la sfarsitul saptamanii trecute, in Alba. Au condus fara permis sau sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 9.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu…