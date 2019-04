Doliu urias la PRO TV. Emma Neagu, gimnasta care a impresionat intreaga tara la Romanii au talent, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a impresionat in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent“, a murit. Copila, care a oferit o adevarata lectie de viata in cadrul show-ului de la Pro TV, suferea de cancer osos.

