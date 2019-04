Doliu pentru fanii serialului "Dallas". Un alt mare actor a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in Familia Regala. Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit. Vestea trista ca Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit a fost data de fiul sau cel mare, Marele Duce Henri, potrivit Reuters.

- Un artist talentat și foarte apreciat in lumea intreaga s-a stins din viața. In presa de peste hotare a fost dezvaluita cauza morții, iar rudele, apropiații și fanii regretatului star au spus cate o rugaciune in memoria lui și au aprins candele pentru sufletul sau. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Doliu in lumea artistica. Un celebru actor de comedie a murit chiar pe scena, dupa ce brusc i s-a facut rau. Initial, publicul a crezut ca acesta glumeste si ca momentul face parte din scenariu, potrivit CNN.

- Morgan Woodward a jucat in "Dallas" in 55 de episoade, filmate intre anii 1980 și 1987. Cariera lui se intinde pe parcursul a peste 40 de ani, perioada in care a jucat in peste 250 de filme și seriale. Actorul a avut o apariție și in "Star Trek" și a fost recompensat cu trofeul Golden Boot…

- Dan Chițu, fost patron la Poiana Campina, fost campion național de motocros și un apropiat al lui Mircea Sandu, a incetat din viața luni, la varsta de 74 de ani, rapus de o boala necruțatoare. ...

- Dan Negru este in doliu, dupa vestea trista ca indragitul jurnalist si scriitor, George Stanca, s-a stins din viata. George Stanca a murit, luni, la varsta de 71 de ani, in urma unui stop cardio-respirator.

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viața. Femeie se lupta de mai mulți ani cu o boala cumplita. In 2018, jurnalista a emoționat intreaga țara dupa ce a postat o scrisoare publica, in care ii cerea ajutorul ministrului sanatații.