Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul si claviaturistul Paul Raymond, membru al grupului UFO, a murit la varsta de 73 de ani, dupa cateva zile de cand trupa incheiase o serie de concerte.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci miniștri, pe LISTA NEAGRA/SURSE Vestea…

- Erdodi Bela, șoferul decedat in tragicul accident care a avut loc joi in centrul Zalaului, a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta membru activ al organizației salajene a partidului. Vestea tragica a fost confirmata și de UDMR Zalau intr-o postare…

- Actorul american Jed Allan, star al producției de succes "Beverly Hills, 90210" și o legenda a serialelor TV, a murit la varsta de 84 de ani, in somn, in locuința sa din Palm Desert, California, a anunțat fiul acestuia, potrivit tmz.com, conform Mediafax.Rick Brown a publicat vestea trista,…

- Batrana cu picioarele putrezite de cangrena, tratata la domiciliu, de mai mulți asistenți care s-au dorit a fi medici, a murit. Asistenții medicali comunitari ai comunei Albeni, județul Gorj, au postat pe o rețea de socializare, imagini șocante cu boala de care suferea batrana din localitate, pe care…

- "In urma unui grav accident, petrecut de dimineata in dreptul localitatii Slobozia Noua, parintele Filimon Ionel, de la Parohia Peceaneaga, alaturi de doamna preoteasa, au trecut la Domnul.Acestia aterizasera de la Ierusalim si se indreptau catre casa", scrie pe pagina sa de Facebook parintele Alexandru…

- Laszlo Trifan a murit la varsta de 63 de ani. Laszlo Trifan a facut parte din trupa rock Metropol, care si-a intrerupt activitatea in 1994, dupa ce unul dintre membri a murit intr-un grav accident. Laszlo Trifan a fost si pictor si designer. Citeste si Consilier CSM, gasit mort in casa. A…

- Boo, cunoscut drept „cel mai dragut caine din lume”, a murit la varsta de 12 ani. Frumosul patruped din rasa pomeranian a incetat din viata din pricina unor probleme cardiace. „Familia noastra este devastata, dar ne consolam cu faptul ca acum nu mai are nicio durere”, au transmis stapanii celui mai…

- A murit patroana celebrului hotel Negresco din Nisa, Jeanne Augier. ‘Regina Hotelurilor’ a incetat din viața la varsta de aproape 96 de ani. A contribuit la renumele international al luxoasei institutii de pe Promenada englezilor. Vezi: Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada.…