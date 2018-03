Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri este zi de doliu național in Rusia, in memoria incendiului care a devastat, duminica, un centru comercial din orașul siberian Kemerovo. 64 de persoane, majoritatea copii, au pierit in dezastru, potrivit bilanțului oficial. Ancheta a scos la iveala grave nereguli ...

- Administrația orașului Kemerovo a publicat listele oamenilor decedați, dar și a celor disparuți fara urma, in urma incendiului din centrul comercial "Zimneaia Vișnea". 38 de persoane, printre care 26 minori, au fost dați disparuți. Dintre cei 64 de morți, identitatea a 25 a fost stabilita, printre care…

- In tragedia petrecuta in orașul siberian Kemerovo, 64 de persoane, in mare parte copii, au murit. O clasa intreaga de elevi a pierit in incendiul de duminica, iar unii dintre copii au apucat sa dea un ultim telefon parinților, inainte sa se intoxice cu fumul gros, scrie The Washington Post, potrivit…

- Situatie dramatica pentru zeci de familii din Kemerovo. Bilantul copiilor care au ars de vii se ridica la 41, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de urgenta din regiune. 15 oameni raman internați.

- Patruzeci și unu de copii au fost uciși in mall-ul din orașul rus Kemerovo, anunța agenția Interfax, care citeaza o lista cu victimele transmisa rudelor. Presa din Rusia publica poveștile infioratoare ale parinților copiilor care au ars de vii, in sali de cinema in care se pare ca ieșirile de urgența…

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo.…

- Un agent de securitate care a oprit alarmele de incendiu in timpul incendiului devastator de duminica intr-un centru comercial din Rusia, soldat cu cel putin 64 de morti, este considerat suspect intr-un caz penal, au anuntat luni anchetatorii federali, relateaza dpa.Pompierii s-au luptat mai…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo. Unele…

- Lacrimi și durere care nu poate fi exprimata în cuvinte! Copii care au plecat sa vada un film la mall cu clasa au ars de vii. O adevarata tragedie care a lovit orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia.

- O camera de supraveghere, instalata in una din salile de joaca pentru copii din centrul comercial din Kemerovo, a surprins primele momente ale incendiului. Din cauza fumului intens, in circa 20 de secunde vizibilitatea a devenit aproape zero. Panica s-a raspandit instantaneu, imaginile surprind copii…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și prim-ministrului Federației Ruse, Dmitri Medvedev, in legatura cu tragicul incendiu care a avut loc ieri, intr-un centru comercial din orașul Kemerovo.

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

