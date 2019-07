Doliu naţional, a murit un simbol, "mnartir al Revoluţiei". Vor avea loc funeralii fastuoase Salutand un ”membru exceptional al Partidului Comunist Chinez” (PCC), care s-a ”aratat mereu loial”, agentia oficiala chineza de presa China Noua i-a adus un omagiu apasat unui ”remarcabil revolutionar proletar”. Li Peng a murit luni, la ora locala 23.15 (18.15, ora Romaniei), ”in urma unei boli al carei tratament s-a dovedit ineficient”, scrie presa de stat, fara sa faca alte precizari. La 20 mai 1989, Li Peng, care se se afla la conducerea Guvernului chinez abia de un an de zile, intra in istorie proclamand legea martiala. Doua saptamani mai tarziu, in noaptea de 3 spre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

