Doliu mare in showbiz! S-a mai dus o actrita: a suferit un accident vascular chiar de Sarbatori!

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate, s-a produs pe o sosea din vestul tarii. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident petrecut miercuri seara la intrarea in municipiul Iasi, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe drumul european 583. Din primele cercetari ale...

- Leonte Ianovschi jr., antrenorul de tenis care a descoperit-o pe jucatoarea de tenis Ruxandra Dragomir, a decedat la 63 de ani din cauza unui accident vascular. Fiul fostului mare antrenor Leonte Ianovschi, cel care l-a descoperit pe Dobrin, a fost alaturi de Ruxandra Dragomir pentru o mare…

- Doliu in satul Copaceni din raionul Sangerei. Enoriașii și-au luat ramas bun de la preotul localitații și soția sa, care ieri s-au stins intr-un grav accident rutier. La Biserica Sfanta Treime a fost ținuta o slujba de pomenire la care au venit zeci de oameni.

- Romania, trei zile in doliu national. Catafalcul Regelui Mihai, depus la Palatul Regal Zilele de 14,15 si 16 decembrie au fost declarate de catre Guvern ca zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947 Sicriul cu trupul neînsufletit…

- Pe 1 decembrie, liderul liberalilor argeseni, Adrian Miuțescu, a suferit un accident vascular cerebral ischemic. Miutescu a fost transportat la un spital clinic din București, iar sambata trecuta a fost externat. Dupa cum ne-a declarat, acesta se simte bine avand de urmat un tratament medicamentos si…

- Eduard Irimia, promotorul Superkombat, a cerut ajutorul internauților dupa ce un prieten a suferit un grav accident și are nevoie de sange. Promotorul Eduard Irimia, care se ocupa de circuitul Superkombat , a apelat la ajutorul prietenilor sai virtuali. Eduard Irimia, care are o poveste de viața impresionanta…

- Daca nu stiti cu ce sa va imbracati de sarbatori, ca sa iesiti din anonimat, vedetele noastre v-ar putea da cateva ponturi prin... tinutele pe care le-au ales! Intr-o veritabila Gala a elegantei, starurile au frapat cu toaletele lor... unicat!

- Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea in nefiinta, la numai 40 de ani, a celei care a fost Cristina Nicolau. Specialista a probei de triplusalt, cu rezultate remarcabile si in cea de lungime, Cristina a fost legitimata la clubul Steaua, avandu l ca antrenor pe Nichifor Ligor. Din anul…

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- Adrian Miuțescu, președintele PNL Argeș, a suferit un accident vascular cerebral ischemic. In aceasta dimineața a fost transportat la un spital clinic din București. Acestuia i s-a facut rau vineri, pe 1 decembrie, și a fost dus de urgența la Spitalul Județean din Pitești. Medicii i-au facut imediat…

- Andreea Banica a ajuns de urgenta la medic, luni seara, dupa ce a fost victima unui accident. Artista le-a dat chiar ea vestea fanilor. Andreea Banica a postat pe pagina personala de Instagram un video de la stomatolog. Cantareata le-a spus fanilor ca a ajuns de urgenta la dentist, dupa ce unul dintre…

- Actrița Cristina Stamate a murit, la varsta de 71 de ani. Ea fusese internata la Spitalul Floreasca din Capitala, saptamana trecuta, joi, chiar in ziua in care colega ei de scena actrița Stela Popescu a murit, scrie libertatea.ro.

- Tragedia produsa astazi dimineata pe DN18 pe raza localitatii Viseu de Jos, in care un barbat in varsta de 27 de ani si-a pierdut viata, a indoliat Politia de Frontiera Maramures. Daniel Pop Ghita muncea de cativa ani ca politist de frontiera la ITPF Sighetu Marmatiei. El era pe scaunul din dreapta…

- Regretata actrița Stela Popescu a murit in urma unui accident vascular cerebral. Doctorul Tudor Ciuhodaru explica pe larg care sunt mecanismele prin care o persoana, care sufera de accident vascular cerebral, poate fi salvata

- Medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, vorbește, la Interviurile Libertatea LIVE, despre actrița Stela Popescu. Urmariți mai jos interviul. Stela Popescu a murit joi, 23 noiembrie. Actrița era moarta de 12 ore, cand a fost descoperita in holul casei.…

- Dan Papij, fost ziarist la “Investigatii” a Evenimentului Zilei, a murit, vineri dimineata, la Sibiu. Jurnalistul a suferit, in urma cu cateva zile, un accident vascular cerebral. Initial, parea ca se refacuse, fiind externat din spital. A

- Della Reese, a murit luni la varsta de 86 de ani. Aceasta a fost actrita, cantareata de jazz, gospel si pop, dar si gazda de talk-show-uri televizate. In 1953 a semnat primul contract profesionit, cu Jubilee Records, pentru inregistrarea a sase albume. In 1969 si-a inceput cariera in televiziune, unde…

- Daniel Hegarty a murit, sambata, dupa un accident in timpul Grand Prix-ului de la Macao. Sportivul britanic in varsta de 31 de ani s-a izbit de zidul de protectie in turul al saselea si nu a mai putut fi salvat, murind in drum spre spital, potrivit The Mirror. A fost gasita MOARTA, la 22 de…

- O sportiva foarte cunoscuta a fost implicata intr-un accident rutier, in aceasta dimineata, in Hawaii. Femeia a supravietuit miraculos, spun medicii, dar nu va mai putea participa in competitiile sportive din viitorul apropiat.

- Prince Jackson a fost dus de urgența la spital dupa ce a suferit un accident de motocicleta in timp ce se indrepta spre Universitatea Loyola Marymount din Los Angeles. Prince a suferit un accident de motocicleta Potrivit TMZ, fiul regretatului Michael Jackson, in varsta de 20 de ani, a pierdut controlul…

- Simona Gherghe a patit-o. Prezentatoarea tv si-a fracturat un deget de la picior si sufera teribil. Desi are dureri, vedeta face haz de necaz si incearca sa nu se mai gandeasca la problemele de sanatate.

- Nucile sunt alimente extrem de populare, care, in ciuda continutului bogat in grasimi, au un numar impresionant de beneficii pentru sanatate. Nucile sunt o sursa importanta de nutrienti, deoarece contin proteine, carbohidrati, fibre, vitamina E, magneziu, fosfor, cupru, mangan si seleniu. (VEZI SI:A Beneficiile…

- Doar 48% dintre oameni sunt conștienți de fibrilația atriala, un procent mai mic decat cel observat in cazul altor boli comune, se arata in concluziile unui studiu realizat recent in Statele Unite care a constat in monitorizarea unui grup de persoane din zece țari, citat de AGERPRES si Xinhua.Citeste…

- Avionul formației Oklahoma City Thunder a fost lovit de un obiect neidentifica in timp ce se deplasa spre Chicago. Oklahoma City Tunder se deplasa din Minneapolis, unde noapte trecuta au pierdut partida disputata impotriva celor de la Minnesota Timberwolves, scor 116-119, spre Chicago, unde urmeaza…

- Dincolo de avertizarile cu privire la alegerea alimentelor consumate, specialistii atrag atentia ca inclusiv obieciurile pe care le adoptam dupa masa ne pot pune viata in pericol. Printre cele mai frecvente se numara dormitul, fumatul sau consumul de ceai.

- Anca Serea a trecut prin momente cumplite in urma cu putin timp. Fiul ei, David, s-a lovit, la scoala, in timpul orei de sport si a ajuns, de urgenta, la spital. Pustiul a suferit o luxatie la mana. A

- Cantarețul Ed Sheeran a fost lovit de o mașina, in Londra, in timp ce se afla pe bicicleta, și a fost transportat la spital, scrie realitatea.net. Artistul a publicat pe Instagram o poza cu brațul drept in ghips.

- Ani Crețu, operata de urgența la gat, in urma unui accident stupid in parc. Actrița de la Prima tv a povestit despre clipele cumplite prin care a trecut. Vedeta a fost externata din spital. Ani Crețu a suferit un accident și nu și-a mai putut mișca gatul. Deși a incercat diferite metode, nimic nu a…