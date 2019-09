Stiri pe aceeasi tema

- Timp de peste patru decenii domnul Tiberiu Octav Ambozie a fost unul dintre cei mai apreciati artisti lirici ai institutiei, interpretand nenumarate roluri solistice, estre anuntat pe pagina de FB a Operei Iasi. Trupul neinsufletit al artistului este depus la capela cimitirului Eternitatea, unde va…

- Industria spectacolelor de pe Broadway este de miercuri in doliu dupa anuntarea decesului la varsta de 91 de ani a regizorului american de teatru Harold Prince, care a pus in scena productii precum "Cabaret", "Sarutul femeii paianjen" si "Fantoma de la Opera" si care a fost producator al unor piese…

- Carlos Cruz-Diez, artistul din Venezuela, pionier al artei cinetice și optice din secolul XX, a murit la Paris, la 95 de ani, anunța Reuters, potrivit Agerpres.Moartea artistului considerat unul dintre cei mai inovatori creatori din secolul XX a fost anunțata duminica pe site-ul fundației…

- Fostul campion australian de tenis Peter McNamara, un jucator foarte popular care a castigat trei turnee de Mare Slem la dublu, a incetat din viata la varsta de 64 de ani, a anuntat, luni, Federatia...

- Este doliu in Partidul Social Democrat. Laurențiu Halmagean, fost președinte al Organizației Municipale a PSD Arad in perioada 2010-2012, a murit in somn in cursul nopții trecute. Social - democratul a facut infarct la doar 43 de ani.Citește și: Zi de FOC in Parlamentul European - Calculele…

- Devastata de durere, Teodora a ținut sa impartașeasca și cu prietenii sai virtuali drama prin care trece și care a marcat-o foarte mult, scrie spynews.ro. Citeste si INSULA IUBIRII 2019, prima noapte de amor: "Nu am mai trait in viata mea asa ceva, as face-o zi si noapte!" Recent, unul…

- Boberul roman, Dumitru Focșeneanu, a murit ieri, la varsta de 83 de ani. El a facut parte din echipa Romaniei ca franar de bob la Jocurile Olimpice de iarna din 1964, 1968, 1972 și 1976, potrivit gsp.ro.Impreuna cu pilotul Ion Panțuru, a caștigat doua medalii in competițiile de bob - 2 persoane…

- Doliu in lumea muzicala. Un alt mare artist ne-a parasit. Cantaretul Dr. John, cunoscut ca si Night Tripper, a incetat din viata la varsta de 78 de ani. Artistul avea probleme de sanatate, iar presa din strainatate scrie ca Dr. John a facut infarct.