- Spitalul Clinic Coltea anunța ca a incetat din viața Dr. Cristian Radu Popescu, profesor de o incontestabila reputație, in varsta de 73 de ani și medic chirurg ORL de exceptie. Cu o cariera de peste 40...

- Un membru PSD a murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un spital din Capitala. Edilul comunei doljene Podari s-a stins din viata, in noaptea de sambata spre duminica. Constantin Gheorghita...

- Doliu mare in PSD, dupa ce unul dintre cei mai longevivi primari a murit! Avea 63 de ani si era in functia de primar din 1992. Edilul era un cunoscut al Liei Olguța Vasilescu. Este vorba despre primarul comunei Podari, Constantin Gheorghița, care a murit in aceasta dimineața. Potrivit viceprimarului…

- Michael Wilson, fost ministru de Finanțe al Canadei, care a condus negocierile pentru incheierea Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), a murit duminica, la varsta de 81 de ani, relateaza Reuters preluata de madiafax. „Michael Wilson și-a dedicat cariera canadienilor, inclusiv munca…

- Ciprian Tapota Latarețu trece prin momente grele, dupa ce o persoana apropiata lui s-a stins din viața. Este vorba despre artista de muzica populara, Camelia Argint, care i-a fost și profesoara de muzica fostului soț al Mariei Cosntantin. "Nu știu și nu mai ințeleg viața asta, atat pot sa spun. Doamna…

- Adrian Gradinescu a murit dupa ce a suferit un infarct la 52 de ani. Pasionat de sport, de tenis de masa si handbal, fratele mai cunoscutului Emil Gradinescu a jucat tenis de masa de performanta la Buzau si si-a dedicat cariera jurnalismului sportiv. Regretatul jurnalist a fost regizorul de emisie…

- Faniya Khaliullova, o mare cantareața din Rusia, a murit pe scena, in fața fanilor, dupa ce a suferit un atac de cord. Tot momentul a fost filmat de un fan care inregistra concertul. Cantareața Faniya Khaliullov a a cazut ca secerata, pe scena, dupa ce a suferit un infarct chiar in timpul piesei. Și…