Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Amariei avea 43 de ani și era polițist la Recaș. A intrat in misiunea de ieri, de prindere a urmaritului Marcel Lepa, la cererea superiorilor sai. A stat la ușa din spate a casei. Pana cand Marcel Lepa a ieșit, inarmat, și l-a executat. Cristian Amariei a murit in misiune. Șeful Poliției Romane…

- Lumea fotbalului deplange moartea fostului international spaniol Jose Antonio Reyes, pe site-urile oficiale ale cluburilor si pe retelele de socializare aparand, sambata, numeroase mesaje de condoleante:Arsenal Londra: “Toti cei de la Arsenal sunt devastati de vestea socanta ca fostul nostru…

- Freddie Starr a murit la varsta de 76 de ani. Comedianul și solistul trupei "The Midnighters" a fost gasit fara suflare pe podeaua locuinței lui din Costa Del Sol de catre ingrijitorul sau. Poliția a transmis ca nu exista nimic care sa indice ca moartea lui Freddie Star este una suspecta.…

- O noua tragedie șocheaza lumea sportului. Moartea unui fost campion mondial la doar 41 de ani in condiții suspecte, este inca un episod tragic pe care-l consemnam in seria neagra a disparițiilor fulgeratoare ale monștrilor sacri din acest fenomen atat de popular

- Erdodi Bela, șoferul decedat in tragicul accident care a avut loc joi in centrul Zalaului, a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta membru activ al organizației salajene a partidului. Vestea tragica a fost confirmata și de UDMR Zalau intr-o postare…

- Cercetarile efectuate de ofițerii Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei au aratat ca moartea femeii a fost violenta iar arsurile de pe corp au fost post-mortem. Individul a fost arestat pentru 30 de zile. Surse judiciare au declarat pentru DC News ca individul s-a pensionat in anul 2001…

- Un politist a fost filmat in timp ce aplica legea imbracat in sort si in bluza de trening. Agentul a oprit o masina in trafic, chiar daca nu era in timpul programului. Imaginile au provocat controverse.