Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Frank Adonis, a carui cariera include roluri in filmele "Baieti buni/ Goodfellas" si "Taurul furios/ Raging Bull", a murit la varsta de 83 de ani, potrivit Variety, relateaza News.ro.Sotia sa, Denise, a declarat pentru TMZ ca Adonis se afla in Las Vegas cand a murit, decesul fiind…

- Actorul Donald Moffat s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, din cauza complicațiilor provocate de un accident cerebral. Moffat era celebru pentru rolurile din filmele "Clear and Present Danger", "The Thing"...

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington, pașind in lumea artistica prin cantarea la trompeta, scrie libertatea.ro.

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington. Producatorul și regizorul Geoff...

- Cineastul Bernardo Bertolucci, personalitate relevanta a cinematografiei italiene din a doua jumatate a secolului al XX-lea, cu filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul imparat, a murit la Roma la varsta de 77 de ani, scrie agerpres.ro.

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Lumea filmului internațional este in doliu, dupa ce s-a aflat ca Douglas Rain a murit. Indragitul actor a performat timp de 32 de sezoane pe scena Festivalului Stratford din Ontario și a devenit faimos pentru faptul ca si-a imprumutat vocea computerului HAL 9000 in pelicula “2001: A Space Odyssey”,…

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la varsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.