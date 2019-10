Doliu la Hollywood: cancerul a furat unul dintre cele mai mari talente ale marelui ecran

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Forster, nominalizat la premiile Oscar pentru rolul sau Max Cherry din filmul Jackie Brown, al lui Quentin Tarantino, a murit vineri, la varsta de 78 de ani, la domiciliul sau din Los Angeles, in urma unei scurte batalii cu cancerul la creier. Decesul a fost confirmat de familie si apropiati,…

- Doliu in comuna A.I.Cuza. Primarul localitatii, Vasile Cornelus Baciu, s-a stins din viata. Nefericitul eveniment a avut loc astazi, in jurul orelor 01.00. Decesul ar fi survenit in somn. Medicii chemati au incercat sa-l resusciteze, dar totul a fost in zadar. Vasile Cornelus Baciu urma sa implineasca…

- Personalitate marcanta a teatrului si cinema-ului britanic, Maggie Smith a cucerit inimile unui larg public international cu rolul sarcasticei, dar fermecatoarei contese vaduve Lady Violet, din serialul ''Downton Abbey'', a carui adaptare pentru marele ecran poate fi urmarita si in cinematografele…

- NYPD a primit un apel in jurul orei locale 14:00 (ora 21.00, ora Romaniei) in legatura cu "un barbat gasit inconstient. Decesul a fost pronuntat la fata locului" si trupul a fost identificat ca fiind cel al lui Ric Ocasek, a precizat politia intr-un comunicat. Decesul nu pare a fi unul suspect,…

- Cantaretul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight" si "Baby Hold On", a murit la varsta de 70 de ani, din cauza complicatiilor asociate cu o interventie chirurgicala pe cord pe care o suferise in urma cu cateva luni, dar si a unui cancer in faza terminala.Citește…

- Producatorul Edward Lewis, cunoscut pentru ca a realizat impreuna cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizata de Stanley Kubrick, dar și pentru ca s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anunțat luni platforma Variety, scrie Mediafax.Edward Lewis a produs…

- "Miscate" de filme, seriale sau stiri, tot mai multe persoane se decid sa petreaca niste zile de vacanta in locurile unde s-a trait sau se traieste tragedia umana, ca de exemplu la frontiera dintre Mexic si SUA sau in locurile pe care le-a frecventat traficantul de droguri columbian Pablo Escobar, relateaza…