Stiri pe aceeasi tema

- Printul Talal bin Abdulaziz, fratele vitreg al regelui Salman al Arabiei Saudite, a decedat sambata, la varsta de 87 de ani, a anuntat fiul lui, printul miliardar Al-Waleed bin Talal, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.citește și: Sondaj CURS - PSD avariat serios de problemele…

- "Cu profunda tristețe, anunțam trecerea fulgeratoare la cele veșnice, la varsta de 53 de ani, a colegei și prietenei noastre DANIELA URSULESCU, președintele organizației Turburea a Partidului Național Liberal și membru in Biroul Politic Județean al Organizației de Femei a PNL Gorj. In aceste momente…

- A murit George Bush. Asa au sunat primele stiri de presa din aceasta dimineata.Fostul presedinte George H.W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, anunta presa internationala.Anuntul a fost facut de familia sa pe Twitter.George Walker Bush n. 6 iulie 1946, statul Connecticut a devenit cel de al patruzeci…

- Fostul international Bujor Halmageanu a decedat, vineri, la varsta de 77 de ani, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Nascut pe 14 februarie 1941, la Timisoara, Bujor Halmageanu a adunat 17...

- "Am aflat cu tristete ca a murit inca o interpreta de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu...Dupa o lunga si grea suferinta...O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele...Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare…

- Zi trista pentru Tavi Clonda. Tatal acestuia a murit, joi, anunțul fiind facut de artist pe pagina sa de Facebook. „De azi tata nu mai e printre noi….s-a dus intr-o lume mai buna și mai liniștita! Dumnezeu sa il ierte și sa il odihneasca in pace! Drum bun, draga tata”, a scris Tavi Clonda pe Facebook.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda trec prin momente foarte grele. Tatal artistului a murit in aceasta dimineața, iar vestea trista a fost data intocmai de acesta pe rețelele de socializare. Tavi Clonda este devastat de durere dupa ce tatal sau, Ioan Clonda, a murit. Soțul Gabrielei Cristea a scris un…

- Doliu in lumea interlopa a Romaniei! Liderul clanului Duduienilor, Ion Duduianu, a murit noaptea trecuta la Spitalul Orasenesc din Gaești. In urma cu puțin timp, cel supranumit noul lider al lumii interlope din Capitala a postat in mediul virtual o poza și un mesaj de condoleanțe pentru temutul barbat…