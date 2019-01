Sabie: Aur pentru Luca Mărginean, la Atena

Sportivul brașovean Luca Mărginean de la sabie şi antrenorul Lucian Goicea au adus prima medalie de aur pentru Corona intr-un concurs international, mai exact „Circuitul European U10″, care se desfasoara in aceste zile, la Atena, in Grecia. „Chiar sunt foarte fericit că am reuşit să aducem prima medalie pentru Corona… [citeste mai departe]