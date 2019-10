Doliu în SUA. O celebră actriță internațională s-a stins din viață Actrita si cantareata Diahann Carroll, deschizatoare de drumuri pentru actritele de culoare din industria de televiziune americana, devenita cunoscuta pe plan international odata cu rolul din serialul ''Dynasty'', in anii 1980, a decedat vineri, la varsta de 84 de ani, informeaza agentiile de stiri. Actrita s-a stins din viata la domiciliul sau din Los Angeles dupa o lupta de mai multi ani cu cancerul la san, a precizat impresarul artistei, potrivit AFP. Viața actriței Diahann Carroll Viața actriței Diahann Carroll Nascuta in cartierul Bronx din New York in iulie 1935, Diahann Carroll a fost mai intai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

