- Este doliu in fotbalul romanesc. Unul din cei mai valoroși jucatori ai Romaniei s-a stins din viața.Bujor Halmageanu a jucat pentru Politehnica Timișoara, Petrolul Ploiești și Dinamo Slatina, dar a scris istorie la Steaua București cu care a caștigat un titlu (1967-1968) și 6 Cupe ale Romaniei,…

- Marele antrenor de handbal Constantin ''Pilica'' Popescu, cu trei titluri mondiale in palmares (1956, 1960, 1962) si cu o contributie imensa la istoria scrisa a handbalului romanesc, a incetat din viata vineri...

- Constantin Pilica Popescu s-a stins din viața vineri dimineața. Pe 3 septembrie implinise 90 de ani. E tehnicianul care a caștigat trei titluri mondiale la feminin, scrie gsp.ro.Cel mai titrat antrenor al handbalului feminin romanesc , de numele caruia se leaga cele mai mari performanțe pe…

- Fostul fotbalist si arbitru Lazar Ciucu a murit la varsta de 71 de ani, scrie Romania TV. Si a inceput cariera la clubul sportiv Progresul Bucuresti, scrie Romania TV. A urmat un periplu pe la mai multe echipe din Prahova. In sezonul 1971 1972 a trecut la divizionara secunda Poiana Campina, care, chiar…

- Fotbalul romanesc este lovit de o noua tragedie. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora, din cauza unui atac cerebral. Stire in actualizare. The post Doliu in fotbalul romanesc. Un mare sportiv s-a stins din viata appeared first on eMaramures .

- Sportul romanesc este in doliu dupa ce Csaba Gyorffy, unul dintre cei mai mari fotbaliști care au evoluat la FC Brașov, s-a stins din viața joi dupa amiaza, conform anunțului facut de fiul lui.

- Actrita Oltita Chirila, cunoscuta in special ca partenera de scena a lui Jean Constantin, s a stins din viata la varsta de doar 51 de ani. Dupa disparitia cunoscutului actor, Oltita Chirila se stabilise in SUA, acolo unde participa la spectacole in comunitatea romaneasca. Diagnosticata cu o boala cupmplita…

- Cunoscutul alergator Robert Cadar murit la 40 de ani, dupa ce in ultimii ani a suferit de o forma extrem de rara si de chinuitoare de cancer. Anuntul a fost facut de sotia sa, care a postat un mesaj emotionant pe pagina de Facebook, transmite Digi24.ro. "Azi ingerul meu s a dus sa alerge in cer... a…