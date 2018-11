Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 13 ani a murit dupa ce a fost facut KO intr-un meci de kickboxing desfasurat in capitala Thailandei, scrie DPA, citata de Agerpres. Decesul a fost anuntat de reprezentantii spitalului unde baiatul a fost transportat de urgenta duminica. Moartea a survenit dupa o hemoragie la nivelul…

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…

- Marele antrenor de handbal Constantin ''Pilica'' Popescu, cu trei titluri mondiale în palmares (1956, 1960, 1962) si cu o contributie imensa la istoria scrisa a handbalului românesc, a încetat din viata vineri dimineata la vârsta

- Tony Joe White, personalitate a curentului muzical swamp rock, a murit la varsta de 75 de ani, in locuinta lui din statul american Tennessee, au anuntat vineri reprezentantii casei sale de discuri.

- Actrita sarba Milena Dravic, o vedeta a cinematografiei iugoslave din perioada comunista, a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica postul public de televiziune RTS, citat de AFP. Artista a...

- Fotbalul romanesc este lovit de o noua tragedie. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora, din cauza unui atac cerebral, potrivit Digi Sport. Decesul a avut loc la spitalul din Craiova, unde fostul international era internat pentru o operatie.Fostul mare jucator al…

- Este din nou doliu in lumea muzicii! Un cunoscut chitarist s-a stins din viata la varsta de 44 de ani. Membrul trupei "All That Remains" a fost gasit fara suflare. Oli Herbert a murit la varsta de...

- Este din nou doliu in lumea filmului, dupa ce Damian Hill s-a stins din viata. Actorul australian a murit duminica noapte, cu putin timp inainte sa inceapa filmarile pentru un nou film. Damian Hill a murit la varsta de 42 de ani, noaptea trecuta in Melbourne. Momentan, potrivit smh.com, nu se stie care…