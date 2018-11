Stiri pe aceeasi tema

- Mandy Blank a fost gasita moarta in cada, la 29 octombrie, de catre asistenta sa. Medicii care au venit la fata locului au certificat decesul. Anchetatorii care incearca sa descopere imprejurarile mortii fostei sportive au eliminat ipoteza unei maini criminale. Una din posibilitatile avute in vedere…

- Fosta campioana mondiala la tenis de masa Georgeta Pitica a decedat, sambata, la varsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Tenis de Masa.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CA E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CA ARE BINECUVANTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL…

- Producatorul primelor doua filme din seria ''Star Wars'', Gary Kurtz, a decedat de cancer la varsta de 78 de ani, a anuntat familia cineastului intr-un comunicat dat luni publicitatii, potrivit dpa, scrie Agerpres. "Gary a fost un preaiubit sot, tata, bunic, prieten, coleg si mentor, al carui…

- Fosta gimnasta Elena Șușunova, campioana olimpica la individual compus in 1988, a incetat din viața la 49 de ani, in urma unor complicații date de o pneumonie. Rusoaica s-a luptat la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988 cu Daniela Șilivaș, pe care a devansat-o atunci in concursul gimnastelor complete…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica, rusoaca Elena Susunova a murit la 49 de ani, a anuntat presa internationala, scrie news.ro.Susunova a castigat medalia de aur la individual compus in 1988 , la Jocurile Olimpice de la Seul. Ea a murit in urma unor complicatii survenite dupa o…

